POLICIAIS

No Rio Grande do Norte há um déficit de 3.720 profissionais.Proporcionalmente, é o 5º menor efetivo de policiais entre os estados brasileiros, à frente apenas do Pará, Ceará, Paraná e Maranhão. Até o final do ano, segundo a Adepol, 120 policiais civis deverão solicitar aposentadoria, incluindo 28 delegados.

VIAGEM

A governadora Fátima Bezeerra, que não compareceu nem enviou representante para a reunião com o ministro Sérgio Moro para discussão do projeto de lei Anticrime, viajou ontem à Brasília para participar do Forum dos Governadores do Nordeste:”nós vamos discutir várias pautas, mas destacaria aqui a que trata do projeto de lei relacionado aos excedentes da sessão onerosa do petróleo e do gás”.

PROPORCIONALIDADE

O presidente do senado, Davi Alcolumbre, desrespeita o Regimento da Casa quando não cumpre com a proporcionalidade para os cargos da Mesa. Derrotado na disputa pela Presidência foi oferecido ao MDN o cargo de 2º Secretário. Como bancada majoritária teria direito a duas cadeiras na Mesa.

INVESTIGAÇÃO

Aliás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM, é alvo de dois inquéritos no STF que apuram irregularidades na campanha eleitoral de 2014, quando foi eleito senador, sobre uso de documento falso, utilização de notas fiscais frias para prestação de contas, ausência de comprovantes bancários e contratação de serviços posterior à data das eleições

CÂMARA

Os novos deputados demonstram, nas primeiras sessões da Câmara, que não estão preocupados em respeitar regimento nem as tradições de legislaturas anteriores. Houve quem propusesse abandonar o tratamento de Vossa Excelência, existente no parlamento do mundo inteiro.

DEERROTA

Após vencer as eleições para governador nos municípios de Santa Cruz e Passa e Fica, a governadora Fátima Bezerra sentiu o gosto da derrota dos seus candidatos a prefeito, nas eleições suplementares realizadas no domingo. Em Santa Cruz, para governador, obteve 63% dos votos.

EXONERAÇÃO

O presidente Bolsonaro já demitiu um dos seus ministros, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por conta de reportagem da Folha de São Paulo mostrando que ele teria participado de esquema para desviar recursos eleitorais do Fundo Partidário.

LIMITE

Como senadora, Fátima Bezerra criticava veementemente o presidente Michel Temer, por propor limite de gastos para o governo. Como governadora, Fátima encaminhou mensagem à Assembleia propondo proposta semelhante, como medida para combater a crise financeira do RN.

DIOCESANA

A Faculdade Diocesana de Mossoró mudará a denominação, passando a se chamar Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. A instituição de ensino superior acelera o passo para se transformar em Universidade Católica do Rio Grande do Norte, sob a orientação direta do Pe. Charles Lamartine.

VEREADOR

Em Natal, especula-se que o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves poderá ser candidato a vereador nas eleições de 2020. Sendo eleito, disputará a presidência da Câmara Municipal de Natal, mantendo-se em atividade para disputar outro cargo, majoritário ou proporcional, em 2022.