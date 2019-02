AUSÊNCIA

A governadora Fátima Bezerra não compareceu nem enviou representante, no caso, o secretário de Segurança, à reunião, em Brasília, para discutir o projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Outros governadores do PT estiveram no encontro.

PODEMOS

O senador Styvenson Valentim decidiu sua filiação partidária. Ingressou no Podemos, legenda liderada no Congresso Nacional pelo senador Álvaro Dias, do Paraná. Styvenson era filiado ao partido Rede, extinto por não ter alcançado a cláusula de barreira nas últimas eleições.

PAGAMENTO

A bancada do partido Solidariedade na Assembleia Legislativa moveu ação judicial para obrigar a governadora Fátima Bezerra a pagar os salários atrasados ao funcionalismo público. Justificam a ação no fato do Estado haver registrado superávit financeiro no mês de janeiro de 2019.

GÁS

O brasileiro amanhece amargando a elevação do preço no botijão de gás de cozinha. É o quarto aumento consecutivo do produto, o primeiro no governo de Jair Bolsonaro. Nas distribuidoras, o aumento oscilará entre 0,5 a 1,5%. Melhor apostar na diferença maior.

HOMOSSEXUALISMO

Para quem acredita não haver retorno no cidadão homossexual, o deputado Pastor Sargento Isidoro (Avante-BA) apresentou projeto para declarar a Bíblia como patrimônio nacional, cultural e imaterial. Assegura que “a palavra de Deus” o ajudou a deixar de ser homossexual.

PROVOCAÇÃO

Assessores diretos do presidente Bolsonaro defendem uma reaproximação imediata com o senador Renan. O ministro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni prefere continuar provocando o líder emedebista no Senado. Essa não deve ser a melhor estratégia para o Governo que pretende aprovar, com rapidez, reformas no Congresso.

GOVERNADOR

Onyx aposta na necessidade que terá o filho de Renan, governador do estado de Alagoas. Renan Filho precisará do apoio do governo para continuar realizando a administração que recebe excelente aprovação do eleitor e que possibilitou a reeleição do pai, Senador Renan.