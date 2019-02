ELEIÇÕES

Por conta da cassação dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte determinou a realização de novas eleições neste domingo (03), nos municípios de Santa Cruz e Passa Fica. Os eleitos terão menos de dois anos de mandato.

ESCOLHA

Dos três senadores, somente Styvenson Valentim revelou o seu voto, exibindo a cédula de votação, com o voto marcado para o senador Reguffe (sem partido/DF). Jean-Paul defendeu o sigilo do voto, enquanto Zenaide não externou qualquer manifestação.

NOMEAÇÃO

Com o encerramento do mandato de deputado estadual, Fernando Mineiro teve seu nome publicado no Diário Oficial do Estado para ocupar o cargo de secretário extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo do Rio Grande do Norte.

MORO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, apresentará amanhã (4) aos governadores e secretários de segurança Pública o Projeto de Lei Anticrime, com propostas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos.

APROVAÇÃO

Será a primeira proposta do novo ministro da Justiça a ser encaminhada ao Congresso Nacional e, a partir daí, Moro terá de exercitar a habilidade para negociar o texto com deputados e senadores. Terá saudades dos tempos de juiz em Curitiba, onde fazia valer sua vontade.

EMENDAS

Quando um projeto de lei é encaminhado pelo Executivo à Câmara dos Deputados, recebe dezenas e até centenas de emendas, dificultando o andamento célere do projeto. Aprovado, segue para o Senado onde pode ser modificado e, nesse caso, retorna à Câmara. É uma longa negociação.

AGRADECIMENTO

O ex-deputado federal Felipe Maia publicou artigo com agradecimento sobre o apoio recebido do eleitor quando foi por três vezes, eleito deputado federal. Vai dedicar-se à vida empresarial, mas afirma que “nunca cogitei em me tornar omisso aos interesses da nossa terra”.

AGRIPINO

O senador José Agripino, pai de Felipe, por sua vez, não disputou a reeleição nem conseguiu ser eleito deputado federal. Mas as mídias ressaltam a importância do seu trabalho como grande articulador, na eleição do senador Davi Alcolumbre para a presidência do Senado.

OPOSIÇÃO

É voz geral que tudo o que o Planalto não precisava, no momento, era de um inimigo de plantão no Congresso, mas, certamente, o terá. O senador Renan Calheiros deverá ser o líder de oposição ao governo Bolsonaro no Senado. “Você pode até tirar de cena o velho Renan, não matá-lo, disse Renan.

AJUDA

Os governadores pretendem usar a reforma da Previdência como trunfo para conseguirem ajuda do governo federal. O aviso foi dado à equipe do ministro Paulo Guedes: “o apoio à reforma vai implicar o atendimento de demandas regionais, como perdão ou renegociação da dívida.