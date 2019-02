ASSEMBLEIA

Ontem (1°), foram empossados os 24 deputados que farão parte da 62ª Legislatura na Assembleia do Rio Grande do Norte, que vai de 2019 a 2023. Com a eleição de nove parlamentares novos, a Casa teve uma renovação de 37,5%.

VEREADORES

Entre os nove novos deputados, três exerciam o cargo de vereador em Natal, Sandro Pimentel (PSOL), Ubaldo Fernandes (PTC) e pela ex-vereadora Eudiane Macedo (PTC). A ex-vereadora Natália Bonavides (PT) foi eleita deputada federal. Assim, a Câmara de Natal empossou quatro novos vereadores.

PRESIDÊNCIA

O deputado estadual Ezequiel Ferreira, que exerceu a presidência da Mesa nas duas últimas Sessões Legislativas, foi reeleito para mais quatro, isto é, para o biênio 2019/2020 e para o biênio 2021/2022 na presidência da Casa, comprovando sua liderança entre os deputados estaduais.

COMPARECIMENTO

Estiveram na posse dos novos deputados representantes dos demais poderes e instituições, como a governadora Fátima Bezerra, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, o presidente do Tribunal de Justiça, João Rebouças, presidente do Tribunal de Contas, Poti Júnior, o presidente do TRT, desembargador Herculano Júnior.

COLABORAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra afirmou que tem mantido contato com os parlamentares e que, independente de bancada de situação ou oposição, o que tem ficado muito claro é a disposição da Assembleia Legislativa de colaborar com o governo nesse momento difícil que o Estado atravessa.

CÂMARA

Em Brasília, o deputado Rodrigo Maia (DEM) foi reeleito pela terceira vez consecutiva para a presidência da Câmara dos Deputados. Derrotou outros seis candidatos que concorreram como avulsos, obtendo 334 votos e ocupará o cargo durante o biênio 2019-2020.

MUDANÇA

A senadora Zenaide Maia foi obrigada a mudar de partido, tendo em vista que o seu partido, o PHS, foi extinto por não atingir a cláusula de barreira, uma exigência da lei eleitoral. A nova senadora pelo Rio Grande do Norte optou pelo Pros, Partido Republicano da Ordem Social.

PARTICIPAÇÃO

Quem teve oportunidade de acompanhar a tumultuada eleição da Mesa do Senado pelas retransmissões ao vivo pode observar que nenhum dos três senadores do Rio Grande do Norte, todos de primeiro mandato, participou da acirrada discussão no plenário.

REPASSE

Apesar da crise que assola o estado do RN, a governadora Fátima Bezerra decidiu convocar servidores de órgãos federais (UFERSA, UFRN e CEF), com salários superiores aos praticados no governo estadual. A própria governadora Fátima reconheceu que todos vieram com ônus para o Estado.

PROTESTO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (SINTE/RN) e demais sindicatos que compõem o Fórum Estadual dos Servidores do RN promoverão ato público para a próxima terça-feira (05), em frente ao prédio da Governadoria, no Centro Administrativo de Natal.

FILA

A prefeita Rosalba Ciarlini cobrou da governadora Fátima Bezerra a contrapartida do governo estadual para a realização das cirurgias eletivas em Mossoró. Acontece que cerca de 42 mil pacientes aguardam algum tipo de atendimento pelo SUS no Rio Grande do Norte.

PACIENTES

Os pacientes são aconselhados serem “pacientes”. A Central Metropolitana de Regulação revelou o número atualizado de pacientes que aguardam por exames, consultas de média e/ou alta complexidade e cirurgias eletivas: 23 mil pedidos de ultrassonografia, oito mil tomografias e 11 mil solicitações de cirurgias eletivas.