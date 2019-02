COBRANÇA



No encontro com a governadora Fátima Bezerra, a prefeita Rosalba Ciarlini cobrou o repasse de recursos da Saúde como contrapartida para a realização de cirurgias eletivas, atrasados a 10 meses. Rosalba propôs o pagamento em dia, a partir da atual administração e a repactuação da dívida anterior.

CIRURGIAS

Em Mossoró, há cerca de 1.500 pessoas aguardando por uma cirurgia, fila que cresce a cada dia que passa. A dívida do governo estadual é de R$ 40 milhões, sendo R$ 16 milhões com cirurgias eletivas e pagamento de contrapartidas obrigatórias como SAMU, UPAs e Farmácia Básica.

LIDERANÇA

A vereadora Isabel Montenegro não perdoa o líder da situação na Câmara Municipal. Alex Moacir participou do início do movimento que pediu a anulação da reeleição de Isabel para presidente da Casa e, agora, Isabel pede sua cabeça à prefeita Rosalba Ciarlini.

COORDENADOR

A bancada federal do Rio Grande do Norte optou pela eleição de um deputado de primeiro mandato em Brasília, Benes Leocádio, ex-prefeito de Lajes por cinco mandatos e presidente da Femurn em quatro mandatos. Em 2018 foi o deputado federal mais votado no estado.

DISPUTA

A escolha do coordenador da bancada não foi por unanimidade, mas resultado de disputa acirrada entre os deputados federais Benes Leocádio (PTC) e Beto Rosado (PP). O voto de desempate foi do senador Capitão Styvenson Valentim.

TETO

Quando senadora, em Brasília, a governadora Fátima Bezerra era veementemente contrária ao teto dos gastos públicos chegando a pedir ao candidato a presidente, Fernando Haddad, revogasse a lei do teto dos gastos públicos.

REALIDADE

À frente do Governo, Fátima constata que a realidade é diferente daquela defendida no discurso. Pediu apoio dos deputados estaduais na aprovação do Plano de Recuperação Fiscal, que enviará em 5 de fevereiro próximo, onde consta um projeto de lei sobre o teto dos gastos públicos.

COMEMORAÇÃO

Sem falar em atrasados, a governadora Fátima comemorou pelo Twitter o pagamento em dia do primeiro mês do seu governo: “é com imensa satisfação que eu informo a todos os meus amigos e minhas amigas, servidores e servidoras, que após 30 dias de intenso trabalho, concluímos a folha em dia”

POSSE

Senadores, deputados federais e deputados estaduais tomam posse nesta sexta-feira (1). A partir de agora o eleitor poderá avaliar o resultado da renovação que permitiu, com o seu voto, renovar, em boa parte, as bancadas federal e estadual do nosso estado.

DENÚNCIA

O deputado estadual Ricardo José Meireles da Motta (Ricardo Motta) foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, pelos crimes de lavagem de dinheiro9, corrupção passiva e peculato. São quatro denúncias, todas desdobramentos da Operação Candeeiro.

DOAÇÃO

O advogado e professor Armando Holanda Leite doou ao Tribunal Regional Eleitoral do RN três obras de arte, objetivando incentivar a arte e a cultura no âmbito da justiça. São duas obras do artista potiguar Newton Navarro e uma produção do paraibano Assis Marinho.