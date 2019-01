RESPONSABILIDADE

A presidenta do Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Janeayre Souto, não aceita o argumento da governadora Fátima Bezerra que declarou que os salários dos servidores, em seu governo, estão em dia. E exige que o Governo do Estado tenha respeito aos servidores.

ANTECIPAÇÃO

O contrário aconteceu em Mossoró, onde a prefeita Rosalba Ciarlini, ontem (30) anunciou que os salários de janeiro, com pagamento previsto para hoje, seriam depositados na véspera. E avisou que na próxima semana pagará o terço de férias de educação, o décimo-terceiro dos aniversariantes de janeiro e os plantões.

BANCADA

Na reunião com os deputados estaduais, a governadora Fátima Bezerra criticou a aprovação do Orçamento Geral do Estado, que não condiz com a realidade. O deputado Getúlio Rego pediu a palavra e lembrou que a “peça” havia sido apresentada pelo deputado Fernando Mineiro, do PT, e aprovado sem contestações.

ENTROSAMENTO

O senador Styvenson Valentim está optando pelo “bloco do eu sozinho”, sem interesse em se relacionar com os colegas da bancada. Não participou da reunião da bancada, nem da reunião dos deputados e senadores com a governadora Fátima e, isoladamente, manteve contatos com representantes do governo federal.

MANDATOS

Hoje, 31 de janeiro, termina o mandatos dos parlamentares e executivos que não conseguiram reeleição no pleito do ano passado. No RN, entre muitos outros estão os senadores Garibaldi Alves Filho, José Agripino Maia e Robinson Faria. Mossoró perde a deputada estadual Larissa Rosado, a mais votada na cidade.

RENOVAÇÃO

No Senado, a partir de amanhã, haverá renovação de 100% dos mandatos. A senadora Fátima Bezerra renunciou para assumir o Governo do Estado e Garibaldi e Agripino não conseguiram reeleição. Assumirão as novas cadeiras, Zenaide Maia, Styvenson Valentim e Jean-Paul Prates.

CÂMARA

Na Bancada Federal, a renovação foi de 50%. Quatro deputados federais conseguiram reeleição, Rafael Motta (PSB), Walter Alves (MDB), Fábio Faria (PSD) e Beto Rosado (PP). Os três novos são Benes Leocádio (PTC), Natália Bonavides (PT), General Girão (PSL) e João Maia (PR).

PREJUÍZO

Por conta da cláusula de barreira, 14 siglas perderam o fundo partidário: Rede, Patriota, PHS, DE, PCdoB, PCB, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. O inverso ocorreu com o Partido Social Liberal, partido do presidente Bolsonaro que terá direito a receber R $ 115,1 milhões em 2019.

LULA

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Lula ir ao velório e enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá. Quando chegou essa liberação ao Paraná, onde Lula está preso, o corpo de Vavá estava descendo à sepultura.

AUTORIZAÇÃO

Em 1980, em pleno regime militar, Lula estava preso no Departamento de Ordem Social (Dops) por causa de seu envolvimento na greve dos metalúrgicos. Nessa época, foi autorizado para comparecer ao enterro de sua mãe, Eurídice Ferreira de Mello, dona Lindu.