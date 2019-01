JUSTIÇA

Passado o período eleitoral, Ministério Público e Justiça continuam pressionando os políticos, sobretudo os que aparentam ter maior importância nessa área. Neste fim de semana, colocou em indisponibilidade os bens do ex-governador Robinson Farias e da prefeita Rosalba Ciarlini.

TRANQUILIDADE

A prefeita Rosalba Ciarlini se mostra tranquila, afirmando não haver praticado nenhum ato de improbidade e lembra que, nesse mesmo processo, foi excluída do processo pelo Tribunal de Contas do Estado. E reafirma que confia e continuará confiando na Justiça.

REELEIÇÃO

Durante todo o período de campanha para a presidência da República, Jair Bolsonaro insistiu que não seria candidato à reeleição. Em pouco tempo no cargo, está gostando de ser presidente e mudou de ideia, admitindo poder ser candidato novamente em 2022.

CÂMARA

A presidente d Câmara Municipal afivelou as malas e viaja para uma visita a vários países da Europa. Em sua ausência, assume a presidência da Casa, vereador Flávio Tácito. Durante esse período o vereador-presidente assegura que haverá paz e tranquilidade na Câmara Municipal.

LARISSA

A deputada estadual Larissa Rosado comemora a aprovação de sua filha Lara em dois vestibulares para a faculdade de Medicina, com expectativa de aprovação em outras faculdades onde o resultado ainda não foi divulgado. A coluna parabeniza as duas guerreiras.

READMISSÃO

Mais um auxiliar do ex-governador Robinson Faria foi confirmado no cargo. No ITEP, Marcos José Brandão Guimarães, que havia sido exonerado teve sua portaria de readmissão publicada no Diário Oficial. Competência profissional, acerto político ou dificuldade da governadora na ocupação dos cargos.

CONTRATAÇÕES

Pelo segundo ano consecutivo, o comércio de Mossoró registra saldo positivo nas contratações, segundo relatório divulgado pelo Cadastro geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.