CONVIVÊNCIA

A prefeita Rosalba Ciarlini reuniu-se, ontem (24) com os permissionários da Praça da Convivência. O município fará a recuperação da Praça para, em seguida, realizar nova licitação para permissão de uso do espaço do local. Os permissionários deverão regularizar os débitos existentes.

SAÚDE

A secretaria estadual de saúde anuncia uma medida importante que é a reabertura do Hospital Regional de Apodi. A política de fechar hospitais regionais por todo o Estado foi incorreta e acarretou enormes prejuízos à população.

HOSPITAIS

A reativação do Hospital Regional de Apodi deverá desafogar em muito o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, por conta de atendimentos de urgência no próprio município e nos localizados no Médio Oeste. O HRTM não tem estrutura para atender a toda essa Região.

GREVE

Os servidores estaduais da saúde do Rio Grande do Norte aprovaram, ontem (24), greve da categoria para o dia 5 de fevereiro. Nesse mesmo dia, haverá um ato unificado com todos os servidores públicos do estado, em frente à Governadoria, às 09 horas da manhã.

DEPUTADOS

O deputado estadual George Soares, líder do governo na Assembleia, convocou os demais parlamentares para uma reunião com a governadora Fátima Bezerra, na próxima quarta-feira (30). Questiona-se a data, pois no dia 1º de fevereiro estarão assumindo os novos deputados eleitos.

SONEGAÇÃO

Em um ponto o governo Fátima Bezerra se parece com o governo Jair Bolsonaro. Os dois querem aumentar a arrecadação por meio de maior controle na fiscalização. No Rio Grande do Norte está sendo anunciado uma série de operações de combate à sonegação fiscal.

EMATER

O Diário Oficial traz a nomeação de César José de Oliveira para diretor geral da Emater e Silvana Patrícia Fernandes Soares da Silva, Frank da Silva Souza e Aurocélio de Oliveira Costa para os demais cargos de direção da empresa. É o Governo completando o quadro de auxiliares.

ENEM

Dentro do seu estilo de governar, o presidente Bolsonaro pretende censurar previamente as provas do ENEM. O próprio ministro da Educação defende que, eleito pelo voto da maioria dos brasileiros, Bolsonaro, como presidente da República, pode ter esse direito.

MUDANÇA

O ex-governador Geraldo Alkmin e o senador Tasso Jereissati estão incomodados no PSDB, legenda que ajudaram a criar. Deverão deixar a legenda, sob o domínio do governador João Dória e falam da saúde dos tempos de Mário Covas, Franco Montoro e FHC.

INSEGURANÇA

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) vai renunciar ao mandato parlamentar e deixar o Brasil para residir em outro país. Entre outros motivos, alega que se intensificaram as ameaças à sua vida e à de sua família e o silêncio da Polícia Federal e do Estado frente às denúncias.