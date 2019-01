SALÁRIO

A governadora Fátima torce para que os servidores estaduais entendam que salários atrasados não são sua responsabilidade, mas do governo anterior. Os funcionários insistem que Fátima entenda que ela não é o Estado e estando governadora, a responsabilidade do pagamento é sua.

PAGAMENTO

No encontro com os representantes de entidades sindicais, o Governo do Estado garantiu que o pagamento do mês de janeiro de todo o funcionalismo estadual será concluído até o dia 31. No entanto, não ficou muito claro a decisão sobre o parcelamento dos atrasados.

REVOGAÇÃO

Os servidores estaduais comunicados de que a governador Fátima revogará seu decreto que suspendia o gozo e pagamento de licenças-prêmio. O secretário-chefe de Gabinete afirmou: “vamos revogar o decreto e o governo vai agora estudar uma nova alternativa para lidarmos com o déficit orçamentário do Estado”.

SANDRO

Terminou a novela envolvendo o vereador natalense e deputado estadual eleito, Sandro Pimentel, do PSOL. Por maioria de votos, o tribunal Regional Eleitoral determinou a diplomação e posse do deputado eleito, cassando a liminar de juíza eleitoral que havia suspendido a outorga do seu diploma.

VEREADORES

Também foi encerrado o quid pro quo entre a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro e seus colegas vereadores. Com a sanção do projeto de lei que autoriza a verba de gabinete pela prefeita Rosalba Ciarlini, será difícil Isabel contestar a validade da Lei.

SISTEMA-S

Com o anúncio de que a equipe econômica do governo pretende extinguir o auxílio oficial para as empresas que constituem o chamado Sistema S, Sebrae Sesi, Senai, Sescoop, Sesc, Senac, Senat, no país inteiro, estão se esforçando para mostrar serviços junto às comunidades. É a luta pela sobrevivência

SELEÇÃO

A secretaria municipal de Saúde publicou portaria no Jornal Oficial do Município, constituindo a comissão que deverá organizar, em dez dias, processo seletivo simplificado para contratação de médicos que prestarão serviços nas Unidades Básicas de Saúde, UPAs e na Secretaria.

AUXÍLIO

A Justiça Federal em Minas Gerais determinou a suspensão do pagamento de auxílio mudança a parlamentares reeleitos, no final do mandato. Deputados e senadores têm direito a R$ 33,7 mil, para custear, no início e no final do mandato, despesas com mudança e transporte.

PRESÍDIO

O presidio federal de Mossoró tem registrado movimentação acentuada no primeiro mês de 2019. Além dos cerca de 30 presos transferidos do estado do Ceará, sete presos foram transferidos da Penitenciária Estadual de, Piraguara (PR) para a Penitenciária Federal desta cidade.