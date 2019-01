ISABEL

Pelo visto, a presidente da Câmara Municipal Isabel Montenegro não seguirá a rotina do Regimento Interno nem a Lei Orgânica do Município. Tudo que a Casa Legislativa aprovar somente entrará em vigor após parecer de órgãos superiores, entre os quais o TCE/RN.

DEMAGOGIA

Puro jogo de cena. Os vereadores que se opuseram à aprovação da verba de gabinete, existente em

TRÉGUA

Fátima Bezerra ainda não cumpriu 30 dias do seu mandato como governadora do Rio Grande do Norte, mas os servidores públicos estaduais, com salários atrasados desde a administração anterior, não estão lhe dando tréguas. O mínimo que pedem é um calendário para pagamento de seus vencimentos.

FÓRUM

Para garantir a manutenção de suas licenças-prêmio, o Fórum Estadual de Servidores Públicos do RN está disposto a recorrer à justiça. Esse é um dos oito pontos que serão abordados na reunião desta quarta-feira. Decreto semelhante foi derrubado no governo Robinson Faria.

KELPS

Com projeto político para disputar a prefeitura de Natal em 2020, o deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade) assumiu pra valer a oposição ao governo Fátima Bezerra. Critica o atual governo por adotar medidas que considera insuficientes para tirar o Estado da crise fiscal.

STYVENSON

E o senador Capitão Styvenson Valentim (REDE) resolve aparecer no cenário político. Terá audiência com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, para discutir problemas como a crise financeira no estado do RN, repasses voluntários do governo federal, além de pautas nacionais.

REJEIÇÃO

Parlamentares da base aliada no Senado e na Câmara dos Deputados alertam o presidente Bolsonaro para evitar a interferência do ministro Onyx Lorenzoni na sucessão das Mesas Diretoras do Congresso, sob risco de comprometer a governabilidade do seu governo.

VISITA

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, virá à Mossoró no dia 14 de fevereiro, quando conhecerá o projeto Agrícola Famosa, localizada entre os estados do RN e do Ceará. Em épocas passadas, a Maísa era a empresa que recebia essas visitas do governo federal e até de outros países.

REDES

As redes sociais foram o grande suporte de divulgação que levou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Hoje, essas mesmas redes são responsáveis pelo bombardeio diário cobrando investigação sobre supostos atos de corrupção praticados pelo seu filho Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo RJ.

RSPONSABILIDADE

Em entrevista gravada em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro tem procurado manter a linha de moralidade do seu discurso, afirmando que se ficar provado que o seu filho, Flávio Bolsonaro errou, “ele terá que pagar o preço por essas ações, que não podemos aceitar”.