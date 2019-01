CEF

Há três meses que os contratos de financiamento de imóveis para a população de baixa renda, Minha Casa, Minha Vida, foram suspensos pela Caixa Econômica Federal. Até o momento nenhuma justificativa foi divulgada pela CEF.

ROGÉRIO

O deputado federal Rogério Marinho tem recebido destaque da imprensa nacional. Mesmo sem haver concluído o seu mandato parlamentar tem se dedicado exclusivamente à reforma da Previdência, mantendo contatos diretos com o todo poderoso ministro Paulo Guedes.

MILITARES

Sobre a inclusão dos militares na reforma da Previdência, Rogério Marinho mostra dificuldades na área: “Os militares têm suas especificidades. Eles não têm um regime previdenciário como os civis. Isso precisa ser respeitado. Não posso garantir que estarão ou não na reforma”, disse.

VOTOS

O deputado Rodrigo Maia saiu de Natal satisfeito com a visita realizada para angariar votos que possibilitem sua reeleição. No Rio Grande do Norte, dois oito deputados federais, somente um não votará com ele, a deputada diplomada Natália Bonavides, o que já era esperado.

REUNIÕES

Diferente do presidente Bolsonaro, que já realizou três reuniões ministeriais, uma por semana, a governadora Fátima ainda não se reuniu com o seu secretariado. Alguns deles, até mesmo, não foram nomeados. Aguardam a cessão ao Estado por parte do órgão de origem a que pertencem.

OTIMISMO

Pesquisa encomendada pela CNI mostra que 75% dos brasileiros continuam otimistas em relação ao governo de Bolsonaro. Os problemas criados pelos seus filhos, sobretudo pelo senador eleito Flávio Bolsonaro ainda não estão atingindo a imagem do pai.

MOURÃO

O general Mourão, vice-presidente, assumirá a presidência da República na segunda-feira (21), com a viagem de Bolsonaro à Suíça para participar do Foro de Davos. Aguarda-se a posição do presidente brasileiro que tem se comportado diferente dos seus antecessores, quando se trata de meio-ambiente.

ENEM

O professor Leonardo Sales, da UNB, cruzou dados de 1,3 milhão de candidatos e os resultados revelaram que somente 0,16% de alunos pobres têm chances de estar entre as melhores notas do ENEM. O desempenho está quase sempre relacionado às condições em que o aluno vive e estuda.

CAROLINA

Uma mossoroense, Carolina Mendes Pereira, é uma das 55 estudantes do Brasil a tirar nota 1.000 na redação do Enem. Outra estudante norte-rio-grandense, de Ipanguaçu, Rylla Melo, conseguiu o mesmo desempenho. Carolina revelou que pretende cursar medicina.

CRISE

Deputados federais do PSL, partido de Bolsonaro, não gostaram das críticas de Olavo de Carvalho e outros bolsonaristas que criticam a viagem que empreendem à China. Consideram que as críticas pretendem encobrir o escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro, o filho.