PAGAMENTO

A prefeita Rosalba Ciarlini comemora o término do pagamento referente a pagamento de débitos aos servidores referentes ao ano de 2017. Além de pagar o débito deixado pelo ex-prefeito Francisco José, Rosalba mantém o pagamento da folha rigorosamente em dia.

PRIVATIZAÇÕES

O Tesouro Nacional recomendou à governadora Fátima Bezerra o mesmo sugerido ao ex-governador Robinson Faria. O Rio Grande do Norte receberá ajuda do Governo Federal, desde que adote medidas como privatização, corte de gastos com pessoal e aumento de alíquota de impostos.

PARTIDARISMO

A atitude do Governo Federal tem sido a mesma em relação a todos os governadores, não importando o partido político a que estejam filiados. Alguns gestores mais ligados à esquerda relutam em adotar essas medidas. Outros adotaram essas medidas e se deram bem.

FEMURN

Reempossado na presidência da FEMUR, José Cassimiro, o Naldinho, defende que o Tribunal de Contas do Estado retire dos programas federais o cálculo do limite prudencial de despesa com pessoal e aperfeiçoamento da lei sobre a ordem cronológica de pagamentos dos municípios”.

REPASSE

Outra meta de Naldinho, também difícil de ser atendida, mas possível de execução, é que o Governo do Estado promova os repasses do ICMS na data certa, fixa, o que não acontecia na gestão passada. Com isso, os prefeitos poderão planejar o pagamento dos fornecedores dos municípios.

ACIRRAMENTO

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Izabel Montenegro, resolveu mudar o discurso beligerante e conclama os colegas a um amplo entendimento. Na prática, porém, segue adotando o mesmo comportamento em relação aos vereadores, inclusive demitindo servidores de seus gabinetes.

CONSEQUÊNCIAS

Setores do gabinete da prefeita Rosalba Ciarlini temem que esse comportamento ditatorial da vereadora Izabel Montenegro termine comprometendo o relacionamento da bancada da situação, disposta a não aceitar entendimentos vindos por intermédio da presidente da Câmara.

UERN

A governadora Fátima Bezerra recebeu, ontem (116) diretores e assessores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Foi-lhe apresentado um panorama geral da Instituição, com o reitor Pedro Fernandes detalhando os aspectos técnico, orçamentário e financeiro da UERN.

LOBBY

Os militares estão trabalhando um “lobby da caserna” para pressionar o governo. O próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva foi escalado para negociar com a equipe econômica do governo a retirada dos militares da Reforma da Previdência.

ARMAS

O decreto do presidente Jair Bolsonaro liberando a posse de armas é contestado pela maioria da população. Entretanto, foi um dos principais itens de sua campanha presidencial, não devendo causar surpresas a ninguém. Quando passar o “choque” as avaliações serão mais equilibradas.

CONSTITUCIONALIDADE

Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o decreto que facilitou a posse de arma está dentro da constitucionalidade. Isso significa dizer que, no Congresso, os parlamentares não terão como derrubar a decisão presidencial.