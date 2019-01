DEMISSÕES

Em dez Estados brasileiros, os governadores demitiram 22 mil funcionários. Em minas Gerais ocorreu o maior número de demissões, cerca 6 mil. afastamentos No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra prefere, até o momento, não adotar essas medidas radicais.

DECRETOS

A governadora Fátima não adiantou se convocará a Assembleia, em caráter extraordinário, para apreciação de decretos mais urgentes. Na Paraíba, o governador João Azevedo adotou medidas que irão economizar R$ 26 milhões. Foram cortados 650 mil cargos comissionados.

DESCONTENTAMENTO

Os servidores estaduais estão insatisfeitos com as informações repassadas pelos assessores da área econômica de que o Estado poderá pagar o mês de janeiro aos servidores, deixando o pagamento de débitos anteriores para discussão futura. É o que geralmente fazem os prefeitos quando assumem o governo.

DECEPÇÃO

Aos que se dizem decepcionados com o presidente Jair Bolsonaro e com a governadora Fátima Bezerra é necessário lembrar que nenhum governante consegue realizar o desejo de seus eleitores em apenas uma semana de mandato. É preciso dar um crédito de confiança de pelo menos 100 dias.

PARALIZAÇÃO

Os servidores da saúde do RN decidiram realizar uma paralisação das atividades na próxima quinta-feira (10). Na Assembleia realizada pelo Sindsaúde, foram tratados problemas enfrentados pelos servidores onde alguns, por exemplo, não têm o dinheiro do transporte para ir ao trabalho.

EVENTOS

A governadora Fátima Bezerra vedou o patrocínio a eventos culturais como o carnaval, homenagens, confraternizações, enfeites, solenidades e recepções, até 31 de julho de 2019. A medida faz parte do plano de contenção de despesas do Executivo.

FALTAS

Estudantes poderão faltar não apenas às aulas, mas, também às provas, por motivos religiosos. O presidente Bolsonaro sancionou lei publicada no Diário Oficial da União de ontem (04). As escolas terão o prazo de dois anos para fazer as adaptações e colocar a medida em prática.

POSSE

Reeleita com bastante antecipação para presidir a Câmara Municipal de Mossoró, a vereadora Izabel Montenegro assustou-se quando viu menos da metade dos vereadores na sessão solene de sua posse. Até mesmo mais de 50% dos eleitos para a Mesa estiveram ausentes.

AUTORITARISMO

Insatisfeita com a falta de apoio dos colegas vereadores, a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereadora Izabel Montenegro, determinou o fechamento das portas da sede do prédio onde funciona o Legislativo, impedindo o acesso até mesmo dos próprios vereadores.

TOFFOLI

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, esteve em Natal, ontem (04), visitando as instalações da Justiça Federal no RN. Foi recebido pelo juiz federal Marco Bruno e juízes federais do Estado. De Brasília, o ministro do STJ Marcelo Navarro veio para recepcionar Toffoli.