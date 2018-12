SEGURANÇA

A governadora eleita do RN, Fátima Bezerra participou, com os demais governadores eleitos, de reunião na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, cobrando mais recursos para segurança pública nos estados.

REDES

O governador Robinson Faria também tem usado largamente as redes sociais. São muitas as postagens mostrando suas realizações durante os quatro anos de governo em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Faltam dezoito dias para o encerramento de seu mandato.

DESPEDIDA

Depois desse encontro, Fátima Bezerra dirigiu-se ao plenário do Senado onde proferiu seu último discurso, como senadora no atual mandato. Fez um balanço dos últimos quatro anos na qualidade de parlamentar e fez referências desses anos que estão sendo difíceis para o Brasil.

GARIBALDI

O senador Garibaldi Alves Filho recebeu certificado que lhe confere o Prêmio Excelência Parlamentar, referente à 55ª Legislatura. Garibaldi foi considerado o melhor senador do Rio Grande do Norte e o 4º em todo país.

More

TRANSPARÊNCIA

De acordo com dados divulgados pela Controladoria Geral da União, a cidade de Natal é a capital do país com o pior desempenho na Escala Brasil Transparente (EBT), que avalia a transparência dos estados e municípios brasileiros. Natal obteve nota 5,59 e a média das capitais brasileiras foi de 8,08.

PADROEIRA

Hoje é dia de Santa Luzia, padroeira de Mossoró. Como sempre aconteceu em anos anteriores, desde a abertura da programação que a cidade recebe centenas de visitantes, entre eles, fieis que chegam para pagar promessas e mossoroenses residentes em outras cidades que vêm rever amigos e parentes.

INFRAESTRUTURA

Por incrível que pareça, Mossoró não despertou para o potencial turístico ainda inexplorado, sobretudo pela iniciativa privada, do que representa a festa da padroeira. A procissão de hoje deverá mobilizar mais de cem mil pessoas. Com os hotéis é diferente, todos estão lotados.

APROVAÇÃO

A primeira pesquisa CNI/Ibope após a eleição, divulgada nas primeiras horas da manhã de hoje, mostra que os brasileiros continuam acreditando que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e sua equipe, estão no caminho certo, considerando as decisões tomadas até agora.

CLASSE

Deve-se ressaltar que, quanto maior a renda familiar, maior o percentual dos que acreditam que Bolsonaro está no caminho certo, cerca de 82%. Entretanto, entre os que possuem renda familiar de até um salário mínimo, a confiança também é grande, com 70% acreditando no presidente eleito.

REJEIÇÃO

A pesquisa também aferiu a popularidade do presidente Michel Temer que encerra o mandato com 85% de rejeição dos brasileiros. Em setembro essa desaprovação era ainda maior, 92%. Esse também foi o menor percentual de rejeição de Temer, desde setembro de 2017.