MÉDICOS

O governo substitui rapidamente os cubanos do programa Mais Médicos. Em Mossoró, dos 14 médicos que retornaram à Cuba, oito assumiram seus cargos e, no final desta semana, mais seis estarão trabalhando, conforme anunciou a gerente executiva de saúde, Joaniza Vale.

PETROBRAS

A Petrobrás anunciou programa de investimentos de R$ 180 até 2021, em 21 estados, abrangendo mais de 300 municípios. Para o Rio Grande do Norte estão previstos sete projetos. Mossoró será beneficiada dentro do programa “Bioágua Familiar II”.

SAÚDE

Mais uma dificuldade para o governador Robinson Faria. O Ministério Público do RN e o Ministério Público Federal ajuizaram Ação Civil Pública para obrigar o Governo do RN a aplicar urgentemente mais R$ 243.340.800,69 para custeio da Secretaria da Saúde até o fim de 2018.

LAMENTAÇÕES

Quando assumiu a prefeitura de Natal, em sua última gestão, Carlos Eduardo reuniu os secretários e falou que não admitia que nenhum deles falasse em insucesso por conta do governo anterior. Quando lançou a candidatura, sabia a dimensão exata da crise que enfrentaria.

GESTÃO

O governador, Robinson Faria, não tinha noção de como se encontrava a situação financeira do Estado. Dizia que dinheiro não faltava, tudo era questão de gestão. Vai transferir o governo a Fátima Bezerra numa circunstância pior do que quando recebeu o governo de Rosalba Ciarlini.

PAGAMENTO

O Governo do Rio Grande do Norte está alertando os funcionários públicos estaduais de que não tem dinheiro para pagar o 13º salário de 2018. Também não está garantido o pagamento do restante do 13º de 2017, aos servidores que que ganham acima de R$ 5 mil.

PREOCUPAÇÃO

O setor de comércio e serviços estima, e não esconde sua preocupação, que sem pagamento do mês de dezembro e do 13º salário de 2018, deixará de circular cerca de R$ 1 bilhão na economia do Rio Grande do Norte, justamente no período de festas natalinas e ano novo.

FÁTIMA

A governadora eleita, Fátima Bezerra, também repetia, embora em outros termos, o mesmo que assegurava Robinson Faria. Após receber as primeira informações da equipe de transição, tem mostrado sua preocupação sobre como gerenciar a crise, que é “pior do que imaginava”.

REALIDADE

Os eleitos pela primeira vez, nas eleições de 2018, precisam acordar e colocar os pés no chão, entendendo que esse resultado pode não ser definitivo. O general de reserva, Eliéser Girão, eleito deputado federal, fala em ser prefeito de Natal. É cedo para projeto tão ambicioso.

SENADO

A população assiste, sem condições de reagir, atitudes assumidas pelos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, em benefício de seus funcionários. Ontem, o Senado decidiu que os seus servidores não estarão mais submetidos ao “abate teto”, que corta salários que superam o limite de R$ 33,7, vencimento dos ministros do STF.

PAZ

Yasser Arafat marcou época como presidente da Organização de Libertação da Palestina, o presidente Mahmud Abbas foi recebido pelo Papa Francisco. No encontro, a busca pela paz na região da Palestina.