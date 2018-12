EXPECTATIVAS

Faltam apenas 30 dias para que os brasileiros tenham um novo presidente, Jair Bolsonaro, e o Rio Grande do Norte um novo governador, Fátima Bezerra. Passadas as eleições com suas devidas comemorações, as dúvidas começam a aflorar sobre o que os dois poderão atender aos anseios que lhes garantiram as vitórias.

SALÁRIOS

Em relação ao pagamento dos salários dos servidores públicos do RN, o Governo adiantou que não haverá recursos para pagar o 13º salário de 2018 nem a folha de pagamento, com previsão de pagamento para janeiro de 2019. Dificuldade a ser resolvida por Fátima Bezerra.

MOSSORÓ

Enquanto isso, a Prefeitura de Mossoró cumpre o programa de pagamento, Quitou em 30 de novembro, os salários dos servidores municipais comissionados e efetivos. Os adicionais ao salário serão pagos na próxima semana.

DECISÕES

Não é preciso citar Maquiavel para saber o momento de tomar decisões difíceis. A governadora eleita, Fátima Bezerra, continua afirmando que não concorda com o aumento da alíquota da previdência de 12% para 14%, ao contrário do que afirma a equipe econômica da transição.

CONTRADIÇÃO

Claro, Fátima Bezerra pode afirmar que, mesmo como deputada federa e senadora nunca tinha tido conhecimento da real situação de gravidade das finanças do RN. Afinal, sempre foi oposição. Entretanto, agora, ou contraria seu discurso histórico ou poderá levar o Estado à bancarrota.

MINISTÉRIOS

Bolsonaro, presidente eleito, tem se mostrado mais prático. Afirma pela manhã e desmente à noite. Queria resumir o Estado a apenas 15 ministérios. Já passou dos vinte e poderá chegar um pouco mais além. Não é como eu queria, justifica.

AUTONOMIA

E, em relação à UERN? Fátima não se pronunciou sobre o assunto, autonomia. Rosalba, como governadora, não conseguiu atender a essa reivindicação. No caso de Fátima não promover essa autonomia, como ficarão os sindicatos de classe, protestarão ou ficarão em silêncio?

AJUDA

O governador Robinson Faria, no sufoco, apelou ao presidente Michel Temer, pedindo ajuda de R$ 194,15 milhões para ajuda no pagamento ao funcionalismo público. Certamente, esse pedido não será atendido. Resta esperar que Fátima Bezerra tenha mais sorte com Bolsonaro.

AGENDA

O presidente eleito Jair Bolsonaro entendeu que não poderá continuar montando seu governo sem dialogar com os políticos. Agendou para a semana que se inicia encontros com Rodrigo Maia, presidentes da Câmara dos Deputados e Eunício Oliveira, presidente do Senado.

FÁBIO

O vice-governador Fábio Dantas comemora as determinações que enviou à Assembleia, quando governador substituto. O Banco Mundial apresentou diagnóstico fiscal do RN e solução dos problemas com as mesmas medidas apresentados por Fábio à Assembleia, e que foram retirados de pauta pelo próprio Robinson Faria.