DESCUMPRIMENTO

O Governo do RN poderá terminar sua gestão sem cumprir piso estabelecido pela Constituição Federal que determina que pelo menos 12% do arrecadado com impostos estaduais sejam investidos com saúde. O MPE calcula que para cumprir a meta, terá que aplicar mais R$ 459,4 milhões, até o dia 31 de dezembro.

SECRETÁRIO

A promotoria de saúde do MPERN enviará à PGJ, segunda-feira (19), pedido de representação contra o secretário estadual de Planejamento (Seplan), Gustavo Nogueira por haver, segundo a promotora Iara Albuquerque, recursos do Tesouro Estadual que deveriam ser repassados para a Secretária de Saúde do RN.

PAGAMENTO

O governador Robinson Faria declarou que o pagamento da folha dos servidores depende do julgamento do mérito pelo TJRN do pedido de antecipação dos royalties do petróleo. O valor a que se refere o governador é de cerca de R$ 180 milhões, operação questionada pelo TCE.

TRANSIÇÃO

Depois de marchas e contramarchas, a governadora eleita Fátima Bezerra pretende encerrar a discussão sobre representantes do setor da segurança em sua equipe. As críticas à escolha de Ivênio Hermes para a função serão encerradas com a indicação de cinco oficiais da PM para o grupo.

ELEIÇÃO

A eleição suplementar para escolha dos prefeito e vice-prefeito de Alto Rodrigues, prevista para o dia 9 de dezembro, foi suspensa por decisão do STF. O prefeito Abelardo Rodrigues e a vice Emília de Sousa poderão retornar aos cargos, sem necessidade de novo pleito.

BLINDADOS

O STF fará licitação para a compra de 14 carros blindados para o transporte dos ministros da Corte, na capital federal. O edital deverá ser publicado na próxima semana e prevê a compra de carros sedã de grande porte, no valor total de R$ 3,2 milhões. Os ministros já usam carros blindados no Rio e em São Paulo.

RETORNO

Os médicos cubanos começam a deixar o Brasil em dez dias. A Embaixada de Cuba no Brasil admite que todos eles deixem o país até o fim do ano. Para a parcela mais humilde da população a saída desses médicos é uma tragédia. Os que moram em centros urbanos podem recorrer a outros serviços de saúde.

ALINHAMENTO

A extinção do Mais Médicos tem sido elogiado não apenas pelos que não precisam desse tipo de programa. O Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos elogiou, ontem (16) o presidente eleito Jair Bolsonaro pela “posição” que adotou contra o governo Cubano.

IRRITAÇÃO

O presidente eleito Jair Bolsonaro encerrou intempestivamente entrevista coletiva, no Rio de Janeiro, na manhã de ontem (16), quando questionado por um repórter sobre a continuidade do Programa Mais Médicos. Bolsonaro prometeu asilo para todos os médicos cubanos que pedirem.

SORTEIO

Os apostadores da Mega-Sena na expectativa do sorteio deste sábado (17), que sorteia o prêmio de R$ 37 milhões, às 20 horas (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, estacionado em Nazaré Paulista, interior do estado de São Paulo.