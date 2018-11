COMBUSTÍVEL

A informação vem do Procon: em Natal, houve diminuição no preço dos combustíveis. Os dados foram levantados em 70 postos da capital, na primeira semana de novembro e, em 67,14% dos postos pesquisados foram constatadas reduções nos preços da gasolina e no etanol.

AUMENTO

Enquanto o Senado aprovou reajuste salarial de 16% para os ministros do STF e Procuradoria Geral da União, com efeito cascata por todo país, o futuro ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, avisa que os servidores públicos só deverão ter aumento a partir de 2020.

JUSTIFICATIVA

No entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não houve aumento de salário, mas tão somente “reposição” de perdas inflacionárias acumuladas ao longo dos anos. Pena que esse raciocínio não possa ser aplicado aos demais trabalhadores de todo país.

INOPORTUNIDADE

Ressalte-se a posição do ministro Marco Aurélio, que votou contra o reajuste salarial para o STF e PGR, afirmando que, “se já não era oportuno em 2016, hoje, com a situação econômica, financeira da União e dos Estados, muito menos”. Foi voto vencido.

AUXILIARES

Enquanto o presidente eleito Jair Bolsonaro avança na indicação de futuros ministros, no Rio Grande do Norte a governadora eleita Fátima Bezerra parece não ter pressa em anunciar nomes de secretários. Em nível de especulação, para a Saúde, estão os nomes de Ricardo Lagreca, Alexandre Motta e Cipriano Vasconcelos.

SAÚDE

Em relação à Secretaria Municipal da Saúde de Mossoró, ao que parece, o atual secretário Benjamin Bento será substituído. Não se sabe quem será seu substituto, pois a prefeita Rosalba Ciarlini trata o assunto com muita discrição. Não há vazamento de nomes.

POLÍTICA

Desde que foi aprovado o instituto da reeleição para ocupantes de cargos executivos, o governador Robinson Faria foi o primeiro governador que, candidato, foi derrotado nas urnas. Robinson tem revelado a amigos que continuará na política e disputará cargo eletivo em 2022.

DESTAQUES

Os futuros ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro serão os ministros com maior destaque na mídia, no futuro governo Bolsonaro. Aliás, essa posição está sendo assumida de maneira natural, por conta do estilo próprio de cada um e da força transferida concedida pelo próprio presidente.

PREFEITURA

Mais uma eleição municipal será realizada no RN, ainda em 2018. Com a cassação dos mandatos de prefeito Abelardo Rodrigues e da vice-prefeita Emília Batista de Sousa, de Alto do Rodrigues, o TRERN definiu o dia 09 de dezembro como data da eleição suplementar.

SALÁRIOS

O governador Robinson Faria admite colocar o pagamento do salário dos servidores em dia, desde que os desembargadores liberem a antecipação dos royalties do gás e do petróleo aprovada pela Assembleia Legislativa em junho deste ano. A operação foi suspensa atendendo pedido do Ministério Público.