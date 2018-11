PALANQUE

Políticos de primeiro mandato precisam entender que a campanha terminou o discurso vazio precisa ser deixado de lado. Agora fazem parte da elite dominante e o conceito de oligarquia, utilizado abusivamente por algumas esquerdas, além de vazio, tem vida curta.

PODER

Quando se chega ao Poder a visão que se tem do Poder quase sempre é modificado. Foi assim com o ex-presidente Lula quando eleito presidente e sentiu que, para governar, teria que se aproximar não apenas do “centro”, mas, também, da direita, gerando descontentamentos aos tradicionais aliados do PT.

PROPOSTAS

Os deputados estaduais que assumirão em fevereiro não podem simplesmente afirmar que votarão contra qualquer medida que signifique arrocho salarial, congelamento de salários, mudanças na previdência. Além de faltar o conhecimento de causa, não apresentam medidas compensatórias para que isso seja evitado.

EXEMPLO

A governadora Fátima Bezerra pode ser apontada como exemplo dessa situação. Sempre defendeu aumentos salarias, de todas as classes, propondo até reajustes maiores que os propostos pelo Executivo. Ontem foi diferente. Na votação do aumento para os ministros do STF, foi a única senadora potiguar a votar contra essa proposta.

MOTIVO

Em outros tempos, a senadora Fátima teria votado favoravelmente ao aumento. Porém, em 1º de janeiro, assume o governo do estado do RN com um déficit estimado em R$ 2 bilhões e esse aumento dos ministros do STF implica em mais R$ 2,5 milhões/anos de gastos com a Justiça estadual.

BOLSONARO

O mesmo aconteceu com o presidente eleito Jair Bolsonaro que declarou “ver com preocupação” o reajuste de salários dos ministros do STF. Por conta do déficit nas contas públicas, disse, este não seria o momento de o país ampliar despesas.

MULHER

Criticado pela falta de mulheres na equipe de transição de governo e nas indicações para os ministérios, Jair Bolsonaro anunciou, ontem, o nome da deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) para o Ministério da Agricultura. Tereza é líder da bancada ruralista na Câmara dos Deputados.

MULTAS

A partir de hoje, como primeira cidade do RN a aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) poderão ter desconto de 40% nas multas de trânsito, a partir desta data. O usuário pode utilizar aplicativo e será notificado apenas no smartphone, deixando de receber as multas cia Correio.