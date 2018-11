DISCURSO

Ao discursar no Senado agradecendo os votos recebidos que a elegeram governador do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra declarou “serei a primeira governadora de origem popular no RN, interrompendo um ciclo de governos de oligarquia”. Deus queira que seu projeto seja vitorioso.

ORÇAMENTO

Numa demonstração de boa vontade para com a governadora eleita, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa indicou o deputado Fernando Mineiro (PT) para a relatoria da lei orçamentária de 2019. A equipe economia de Fátima participará ativamente dessa proposta.

SALÁRIOS

Entre as primeiras grandes dificuldades de Fátima Bezerra, logo após assumir o governo do estado, será a quitação da folha de pagamento dos funcionários. Avalia-se que, até janeiro de 2019, não estarão pagos os salários de dezembro e o 13º salário dos servidores estaduais.

TRANSIÇÃO

O deputado Kelps Lima (Solidariedade, em pronunciamento na Assembleia, sugeriu que Fátima Bezerra apresente sua equipe de transição. Lembra que Bolsonaro anunciou o nome de cinco ministros enquanto, no RN, nem ao menos os nomes que comporão esse quadro de auxiliares.

PALANQUE

Correligionários da governadora eleita estão preocupados com a demora de Fátima Bezerra descer do palanque. O discurso continua a gabação da votação obtida e da rejeição do povo às oligarquias. O que o povo quer saber é o que vai mudar com sua chegada ao governo.

OAB

Com o fim das eleições partidárias, ganha mais projeção a disputa para eleição da presidência da OAB/RN e nas subseccionais dos municípios de Mossoró, Assú, Currais Novos, Goianinha, Macau, e Pau dos ferros. Paulo Coutinho, Aldo Medeiros e Magna Letícia concorrem ao cargo.

EMBAIXADA

Numa demonstração de alinhamento com a política internacional do governo Donald Trump, Jair Bolsonaro anunciou que mudará a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Para ele, “quem define a embaixada é o País. Se Jerusalém é a capital, nós transferimos”.

CONGRESSO

Bolsonaro trabalha para aprovar, ainda na atual legislatura, projetos que defendeu durante a campanha e já se encontram tramitando no legislativo. O senador Malta tentou aprovar na Comissão de Justiça a lei antiterrorismo para criminalizar atos de movimentos sociais, como o MST. Foi derrotado.

EXAMES

Depois da intromissão indevida de Tribunais Eleitorais Regionais na Universidades Públicas e Privadas, o senador eleito, capitão Styvenson, analisa proposta a ser apresentada logo após a sua posse que é a realização de exames toxicológicos em alunos de escolas públicas do Brasil.

RENAN

Vale a pena ler a entrevista do senador, reeleito, Renan Calheiros à revista Veja, no momento político que vive o Brasil. Sobre eleição para presidência do Senado “é como eleição para escolher o papa. Quando se convocam os cardeais, sabe-se que dali vai sair um papa. E nunca acontece de ser aquele que chega proclamando-se candidato.”