CARGOS

Durante dezesseis anos, a deputada federal e, depois senadora, Fátima Bezerra foi responsável pela indicação dos dirigentes dos cargos federais mais importantes no RN. Com Bolsonaro, perderá todas elas, mas ganhará todas em nível estadual.

APROXIMAÇÃO

Em conversa com aliados, o presidente Bolsonaro reafirmou que seu governo será “republicano” e tratará todos os governadores eleitos pela oposição da mesma maneira. Contudo, disse, eles é que não desejarão aproximação com o meu governo.

DIPLOMAÇÃO

É grande a luta jurídica pela conquista de uma vaga na Câmara dos Deputados. Beto Rosado assegura que permanecerá no cargo, por conta da contabilização de votos não apurados pelo TRERN. Por outro, Fernando Mineiro confia que a vaga lhe pertence.

DESEJO

Nunca o “jornalismo vontadosos”, expressão criada pelo saudoso jornalista Nilo Santos esteve tão em voga como nos dias atuais. Em alguns blogs, as análises estão mais ligadas à vontade do seu responsável do que da realidade dos fatos.

CRIMINALIDADE

O governador Robinson Faria tem razão ao afirmar que não conseguiu conter a violência no RN por conta do domínio das facções nessa área. É verdade, mas ele já tinha conhecimento dessa realidade quando afirmou que seria “o governador da segurança”.

REALIDADE

Por outro lado, a governadora eleita, Fátima Bezerra não deve perder tempo investindo junto aos demais Poderes para que devolvam as sobras orçamentárias. No Legislativo, isso será possível, pois chega a ser constitucional. Com o Judiciário, é muito difícil, quase impossível.

VERÃO

Mesmo sendo do conhecimento geral, todas as mídias noticiam a entrada de mais um período em horário de verão, no país. Para não fugir a regra, a coluna faz o mesmo e lembra para que todos adiantem seus relógios em uma hora, a partir da zero hora que se aproxima.