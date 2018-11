REFORMA

Dirigentes de governo costumam realizar mudanças entre seus secretários com certa frequência. Uma reforma no secretariado da prefeita Rosalba Ciarlini não se constitui em uma exceção. É certo que trocas de secretários, no momento, coincidem com resultados eleitorais adversos, mas esse não deve ser considerado o principal motivo da decisão.

ANTERIOR

Mesmo antes do período eleitoral deste ano a prefeita Rosalba analisava a possibilidade de substituir alguns secretários ou fazer mudanças entre as pastas municipais. Não precisa ser expert em política ou em administração para constatar essa necessidade.

TEMPO

A prefeita Rosalba Ciarlini ainda não completou metade do seu mandato administrativo. A reforma que se anuncia pode ser a única em seus quatro anos, mas outras poderão acontecer, até o final do mandato, desde que medida dessa natureza seja necessária.

ORÇAMENTO

A bancada federal do Rio Grande do Norte reuniu-se, ontem (31), em Brasília, para a elaboração das bancadas para o Orçamento Geral da União de 2019. No próximo ano, Mossoró não terá representante para acompanhar, de perto, a liberação dos recursos.

EMENDA

As emendas impositivas, as que o governo é obrigado a liberar, ainda não foram definidas. Supondo que o deputado Beto Rosado destine emenda positiva para Mossoró, ela chegará ao seu destino pelo fato de não poder ser contingenciada pela administração federa.

REFORMA

O entusiasmo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com a reforma da previdência não deve ir muito longe. Há reações profundas entre seus auxiliares-amigos mais próximos quando se trata do assunto, a exemplo do General Mourão que não quer os militares nessa reforma.

RECADO

Em entrevista à Folha, o general Mourão deu sua bordoada: “Os militares não serão incluídos na reforma em um primeiro momento. Os militares não estão abrangidos nessa reforma. Eles não estão nesse pacote. Esse pacote mantém como está. Não vai mexer nele.” Alguém discorda?

MORO

O convite de Bolsonaro para o juiz Sérgio Moro assumir o ministério da Justiça causou rebuliço em várias áreas, sobretudo junto aos tribunais superiores. De saída, prejuízos para a Lava Jato, além de reforçar a deia de Lula é um preso político. Bolsonaro pregou que o ex-presidente apodrecesse na cadeia.”

TJRN

O desembargador João Rebouças foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o biênio 2019-2020 e o desembargador Virgílio Macêdo Jr como vice-presidente. Rebouças é natural de Areia Branca e já ocupou o cargo de juiz na cidade de Mossoró.

MINISTÉRIOS

Mesmo que alguns técnicos entendam que a fusão de ministérios, no governo federal, não represente medida importante de economia para a União, a visão geral é que ela se torna necessário. No mínimo, facilitará o acesso de ministros ao presidente da República.