CIRURGIA

A prefeita Rosalba Ciarlini submeteu-se a cirurgia de vesícula, colecistectomia, devendo permanecer afastada do cargo pelo período de uma semana. Rosalba administrou o problema durante toda campanha e finalmente, ontem, foi operada pelo Dr. Alexandre Nonato.

LARISSA

A deputada estadual Larissa Rosado encontra-se em Brasília acompanhando solicitações de apoio à Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Em todos os seus mandatos como deputada, Larissa sempre se mostrou uma intransigente defensora da UERN.

FÁTIMA

Amigos da governadora Fátima Bezerra estão preocupados com as dificuldades que terão para a formação do seu secretariado. Desentendimentos ocorrem dentro da própria agremiação, uma vez que Fátima foi eleita sem assumir compromissos com outros partidos políticos.

OLIGARQUIA

Com um irmão deputado federal, João Maia, um outro deputado distrital, Agaciel Maia, prefeitos e ex-prefeitos de vários municípios da região do Seridó e ainda mais, carregando o sobrenome Maia, a senadora eleita, Zenaide Maia, tem escapado da classificação de oligarca.

REIVINDICAÇÕES

Fortalecido, o grupo Maia do Seridó, tendo à frente o ex-prefeito Jaime Calado, espera que a nova governadora encontre uma maneira de convocar Terezinha Maia, casada com o prefeito de São Gonçalo e segunda suplente de deputada estadual.

SOLIDARIEDADE

O deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade) declarou que seu partido não fará qualquer reivindicação de nenhum cargo no governo do PT. Sugeriu que a governadora eleita visitasse a Assembleia para discutir projetos do interesse do futuro governo.

GRANJA

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, ocupará a Granja do Torto enquanto durar o período de transição. A granja era o local preferido do ex-presidente Costa e Silva, local que utilizava para reuniões administrativas e exercícios de equitação, seu esporte preferido.

ELEIÇÕES

O processo eleitoral 2018 ainda não foi encerrado no município de Guamaré. Na sessão de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu a realização de eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município para o dia 89 de dezembro.

MORO

O juiz Sérgio Moro sinaliza a possibilidade de aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o minietério da Justiça. A dificuldade maior é a necessidade de solicitar aposentadoria antecipada do cargo de juiz, com as consequentes perdas salariais. Poderá esperar indicação para o STF em 2020, com a compulsória do ministro Celso de Melo.