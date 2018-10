PARAÍBA

Nasceram na Paraíba os ocupantes de dois dos mais importantes cargos eletivos no RN, nas eleições de 2018. A governador Fátima Bezerra nasceu nesse Estado, assim como a senadora Zenaide Maia, que é natural de Brejo do Cruz.

CEARÁ

O coronel Eliéser Girão veio do Ceará e foi eleito deputado federal, é cear. O senador eleito, capitão Styvenson Valentim nasceu no estado do acre, e o substituto de Fátima Bezerra no Senado, a partir de janeiro do próximo ano é o carioca Jean-Paul Prattes.

URNAS

No município de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, o presidente Jair Bolsonaro teve 92,96% dos votos. Foi o mesmo local que deu a maior maioria a Aécio Neves, em 2014. Certamente, Bolsonaro não questionará a lisura das urnas eletrônicas nessa cidade.

ASSEMBLEIA

Quando eleita pela primeira vez governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria elegeu apenas uma deputada estadual, a filha Márcia Maia. Antes de assumir o cargo já contava com o apoio da maioria dos deputados estaduais.

FÁTIMA

Contando com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, que também é presidente regional do PSDB, Fátima Bezerra foi eleita com o apoio da metade da bancada estadual. Não será difícil consolidar maioria na Casa antes de assumir o cargo.

DEVOLUÇAO

A governadora eleita, Fátima Bezerra, acredita que os demais Poderes, Executivo e Judiciário, poderão concordar em devolver as sobras orçamentárias ao Executivo. Adianta que o RN é o único Estado no qual não há esse retorno de caixa.

TRANSIÇÃO

O governador Robinson Faria decidiu que ele próprio presidirá o processo de transição do seu governo para o de Fátima Bezerra. O Diário Oficial do Estado e hoje, terça-feira (30), publicou o decreto que normatiza essa transição.

EXEMPLOS

Fátima Bezerra citou os governadores Camilo Santa, do Ceará, Rui Costa, da Bahia e Flávio Dino, do Maranhão, como exemplos de governadores que, sem o apoio do governo federal e em época de crise, foram reeleitos pelo voto popular, com ampla aceitação.

MILITARES

Os militares participarão do grupo de transição para assessoria ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Os generais de reserva Augusto Heleno e Oswaldo Ferreira, entregaram uma lista contendo 25 nomes ao deputado Onyx Lorenzoni, coordenador da transição.

GUEDES

Na mídia nacional, a impressão é de que o futuro ministro da área econômica, Paulo Guedes, poderá ser substituído antes mesmo de assumir o cargo. Suas constantes declarações têm trazido dificuldades para Bolsonaro administrar.

DEGRADAÇÃO

Há quem considere que a eleição de Bolsonaro para presidente da República seja a degradação a que chegou a política brasileira. Entretanto, todos torcem para que o governo acerte e consiga formar uma equipe competente para administrar o país.

TEMER

Quem anda satisfeito com as declarações de Bolsonaro e da Paulo Guedes é o presidente Michel Temer. Os dois estão defendendo a aprovação da reforma da previdência proposta pelo Executivo e que se encontra no Congresso Nacional.

MORO

O juiz Sérgio Moro teria sido sondado para ocupar a pasta da Justiça, no governo federal, ou ser indicado como próximo ministro do STF. Deverá aceitar o ministério, pois o cargo de ministro o STF depende de aprovação do nome pelo Senado.