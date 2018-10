DECISÃO

Finalmente, hoje, haverá a decisão sobre a escolha dos futuros presidente da República e governador do estado do Rio Grande do Norte. Em nível nacional, há quase uma certeza de que Jair Bolsonaro será o eleito. Para o governo, Fátima Bezerra, desde o início, aparece como favorita.

RESULTADOS

Os resultados das últimas três pesquisas não são coincidentes. Enquanto o Ibope mostra uma vantagem de 10 pontos percentuais para Fátima Bezerra, essa diferença cai para 5% e 6% quando os números são apresentados pelos institutos Certus e Consult.

DIFICULDADES

O candidato eleito governador, nas eleições de hoje, enfrentará enormes dificuldades para administrar o Estado. Logo de saída, o atraso no pagamento dos salários dos servidores que deverá encontrar com dois meses sem pagamento, inclusive o décimo terceiro salário.

CONCILIAÇÃO

O futuro presidente da República terá a missão de pacificar o país. A campanha atingiu nível de radicalismo inusitado, inclusive com tentativa de assassinato do candidato Jair Bolsonaro. A extrema direita deverá assumir a condução dos destinos do Brasil, numa guinada radical em relação aos últimos dezesseis anos.

TRANSIÇÃO

A passagem do governo Temer para o sucessor será tranquila. O atual presidente não se envolveu no processo sucessório e anunciou que, a partir de amanhã, sua equipe está em condições de passar as informações administrativas ao presidente eleito.

QUESTIONAMENTO

Se para alguns mais apressados, a renovação nos quadros políticos no Rio Grande do Norte é comemorada com entusiasmo, existe sempre a possiblidade desse fato dificultar, por algum tempo, o andamento das reivindicações políticas no Estado e nos municípios.

SENADORES

Na hipótese de Fátima Bezerra ser eleita governadora, o Rio Grande do Norte terá três novos senadores, o que significa uma renovação de cem por cento da bancada potiguar na Alta Câmara. Certamente isso resultará numa fase de acomodação e aprendizado no funcionamento nessa Casa Legislativa.

TEMER

Em artigo publicado no Estadão, hoje, o presidente Temer chama a atenção de que todo processo eleitoral tem dois momentos: o político-eleitoral e o político administrativo. Hoje, se saberá quem é o escolhido pela vontade popular. Em 1° de janeiro ocorrerá o momento político-administrativo.