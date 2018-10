CONDENAÇÃO

O casal deputado Albert Dickson e a esposa, vereadora e candidata a deputada Carla Dickson foram condenados pelo juiz da propaganda Eleitoral, Almiro Lemos, ao pagamento da multa de R$ 2 mil cada um, por propaganda eleitoral nas eleições deste ano.

ADIAMENTO

Foi adiado novamente o julgamento especial no Tribunal Superior Eleitoral que pode alterar o resultado da eleição à Câmara dos Deputados no Rio Grande do Norte. O caso interessa diretamente ao deputado Beto Rosado que poderá reconquistar sua cadeira de deputado.

DESAGRADO

A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, noticia que não foi bem aceita a ideia de Bolsonaro que, sendo presidente, pretende indicar o juiz Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Não se justifica a indicação de um juiz de 1ª instância para o mais importante tribunal do país.

PESQUISAS

Com a impressão que a eleição de Bolsonaro para presidente da República é fato consumado a atenção dos eleitores se volta para as pesquisas estaduais. Disputa bastante equilibrada entre Carlos Eduardo e Fátima Bezerra, esta semana será decisiva para a consolidação do vitorioso.

SENADOR

Somente agora, no final da campanha, é que os adversários chamam atenção para o fato do suplente de Fátima Bezerra é carioca de nascimento e que, assumindo a cadeira caso Fátima seja governadora, o RJ passa a ter quatro senadores e o RN somente dois. Apelação!

ATUAÇÃO

Ainda sobre o Senado, o desempenho do capitão Styvenson como senador ainda é uma incógnita. Zenaide Maia não teve desempenho extraordinário como deputada. Jean Paul Prattes, possível substituto de Fátima, também é uma expectativa de futuro.

SAUDADES

Sobre o futuro da representação do Rio Grande do Norte no Senado, comenta-se que muitos norte-rio-grandenses sentirão saudades dos senadores Dinarte Mariz, Garibaldi Alves Filho, José Agripino Maia, Geraldo Melo e Fernando Bezerra. É, pode ser.

RADICALISMO

Na campanha atual, o radicalismo foi mais acentuado nos estados brasileiros mais desenvolvidos, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia que fica é que, quaisquer que sejam os vitoriosos, o país estará dividido, tanto em nível estadual quanto no plano federal.

RESERVATÓRIOS

A CAERN chama atenção da população para o baixo nível dos reservatórios potiguares. As chuvas deste ano não foram suficientes para garantir o abastecimento em alguns municípios atendidos pela companhia e, caso o próximo ano não seja de bom inverno, a situação voltará a ser calamitosa.

REAJUSTE

O Diário Oficial da União publicou, em sua edição de ontem (23), o reajuste de 52,86% do piso salarial de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Os vetos do presidente da República ao projeto foram rejeitados pelo Congresso Nacional.