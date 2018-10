FINANCIAMENTO

Em todo País, 8.591 candidatos concorreram ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Desse total, 4.817 (mais da metade) não receberam nenhum recurso do “Fundo Especial de Financiamento de Campanha” criado para destinar dinheiro público às campanhas políticas.

EXTINÇÃO

Munidos dos dados acima, está sendo iniciada campanha para abolir o financiamento público. Ou estão certos os que defendem essa tese ou somente serão eleitos os candidatos que pertencem a uma seleta elite política, em condições de financiarem suas próprias campanhas.

BOLSONARO

O Brasil, ao que parece, está decidido a eleger um presidente que recusou-se a participar de debates e, nos últimos dias, até mesmo entrevistas isoladas, receoso de perder votos com o que possa responder aos entrevistadores.

REFRATÁRIO

Nada de negativo pega em Bolsonaro. As declarações de um filho, reeleito deputado federal, de que para fechar o Supremo Tribunal Federal não precisaria nem de um jeep, mas de apenas um cabo e um soldado de polícia pouco incomodou os eleitores, já definidos pelo seu nome.

DEPUTADO

O TSE deverá decidir na sessão da manhã de hoje se Fernando Mineiro é o deputado federal eleito ou se o mossoroense Beto Rosado é quem assumirá o cargo. A decisão depende da validação ou não de 8.990 votos do candidato Kerinho, da coligação de Beto Rosado.

DISPUTA

Não se aposta mais em uma vitória tranquila de Fátima Bezerra ao governo do Estado. O efeito Bolsonaro parece haver dado novo ânimo à campanha de Carlos Eduardo e hoje, admite-se a disputa pode ser considerada como indefinida.

TRANSPOSIÇÃO

O Diário do Nordeste noticia a chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará até o final deste ano. Frentes de serviço trabalham em turno de 24 para que isso aconteça. Enquanto isso, o cronograma das águas para o Rio Grande do Norte será mais uma vez adiado.