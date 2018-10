ELEIÇÃO

O país entra na última semana, a mais decisiva de todas, para a definição do futuro presidente do Brasil. Pelo que se observa, o deputado Jair Bolsonaro será o escolhido pelos eleitores, numa votação consagradora. Resta rezar para que sua administração não se transforme em desastre hecatômbico.

DEMAGOGIA

Bolsonaro aproveita a onda contra os políticos e anuncia diminuição do número de senadores e deputados federais no Brasil, mesmo sabendo que essa decisão não cabe ao presidente, pois necessita de emenda da Constituição, votada por senadores e deputados.

RAPIDEZ

Assumindo a presidência, Bolsonaro sabe que terá que usar do prestígio imediato transmitido pelas urnas para adotar medidas de impacto. Sua equipe está elaborando o Plano dos Cem Dias para que uma resposta seja oferecida com rapidez ao eleitor ansioso por mudanças.

BOLSONARISMO

Os partidários do presidenciável Jair Bolsonaro realizaram, ontem, a maior carreata da atual campanha política. Calcula-se que mais de mil motocicletas participaram da mobilização, além de centenas de veículos, promovendo um verdadeiro buzinaço.

REPERCUSSÃO

O crescimento da candidatura de Bolsonaro, com virada espetacular em três estados do Norte, está chegando ao Rio Grande do Norte. O principal beneficiário do fenômeno é o candidato Carlos Eduardo cujo nome tem crescido a olhos vistos nos últimos dias.

VIRADA

Orientado pelos assessores, Bolsonaro mudará o discurso para garantir a manutenção ou, até mesmo, aumento de sua votação. Para o Nordeste, apresentará a imagem de “cabra macho”. Para as mulheres, “todo aquele que cometer crime contra a mulher deve pagar de forma integral.

ENDURECIMENTO

Fernando Haddad também utilizará mensagens mais fortes na reta final de campanha. Em uma delas, pede que o eleitor avalie se vale a pena votar em Bolsonaro só por ódio ao PT; “muita gente não lembra ou quer esquecer que o Brasil teve uma ditadura que matou e torturou milhares de brasileiros.

BENES

Eleito deputado federal, Benes Leocádio tem sido duramente criticado pelo apoio declarado a Fátima Bezerra. A exploração diz respeito a adesão a uma candidata que se diz contra a redução da maioridade penal. Benes teve um filho assassinado recentemente por adolescentes

ROBINSON

Malsucedido no pleito de 2018 e com uma administração criticada pela maioria da população, o governador Robinson Faria preferiu mante posição de neutralidade no segundo turno da eleição estadual. Em entrevistas, repete que o eleitor não foi capaz de entender o esforço que fez para salvar o RN.

SENADORES

A mesma posição de afastamento foi adotada pelos dois atuais senadores, José Agripino e Garibaldi Alves. Rejeitados nas urnas, Garibaldi à reeleição e Agripino como candidato a deputado federal, entenderam ser melhor não contaminarem os candidatos que viessem a apoiar.

ESTRANGEIROS

Os jornais New York Times e Washington Post e a Agência de Notícias Associated Press comparam o uso de notícias impulsionadas na internet na campanha de Bolsonaro com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. O TSE investiga denúncias nesse sentido.