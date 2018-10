PRESIDENTE

Quem leu os últimos resultados de pesquisas para presidente da República pode afirmar com segurança que Jair Messias Bolsonaro será eleito no segundo turno das eleições deste ano. Só mesmo um tsunami político seria capaz de alterar essa previsão.

TRANSATLÂNTICO

Quando assumiu a presidência da República, Lula contrariou muitos seguidores ao adotar medidas administrativas que contrariavam o discurso do PT. Disse então que comparava o país a um transatlântico que se quebraria todo, se desse um “cavalo de pau”

DIREITA

O resultado eleitoral de 2018 é uma demonstração patente da tomada do poder pela direita política. O próprio Jair Bolsonaro tem feito declarações que poderão trazer prejuízos enormes ao Brasil. Resta saber se fará como Lula, mudando de opinião quando chegar ao Poder.

DEBATE

A Band RN realiza hoje, quinta-feira (18), o primeiro debate do segundo turno das eleições deste ano, entre os candidatos ao Governo do Estado, Fátima Bezerra e Carlos Eduardo. O programa terá duração de u7ma hora e quarenta minutos, iniciando às 22h35.

CRESCIMENTO

Os apoiadores de Carlos Eduardo consideram que o candidato teve crescimento positivo nas últimas pesquisas realizadas pelo IBOPE. Os números divulgados ontem mostram uma diferença de apenas seis (6) pontos que, acreditam podem desaparecer nas duas próximas semanas.

VOTOS

O raciocínio está na soma dos eleitores que não votaram em Fátima Bezerra e nem em Carlos Eduardo no primeiro turno, 346.461, 406.098 abstenções e 259.795, totalizando 1.098.465 votos. As pesquisas revelam que Carlos Eduardo é o candidato que mais cresce, o que poderá viabilizar sua vitória.

INSTITUTOS

Saindo do Ibope e observando-se os resultados apresentados pelos Institutos Certus e Seta, no primeiro, a diferença entre os dois candidatos é de 6.03% para Fátima e o segundo de 8%. No final do primeiro turno, a maioria de Fátima sobre Carlos Eduardo foi de 15%, caindo para metade.

INDICIAMENTO

A defesa do presidente Temer pediu ao ministro Luís Roberto Barrosa, do STF, anulação do indiciamento promovido diretamente pela Polícia Federal, sem qualquer autorização do Supremo Tribunal Federal ou pedido da Procuradoria-Geral da República.

PRISÃO

O General Eliéser Girão Filho, ex-secretário de seguranças do município de Mossoró, eleito deputado federal, defende o impeachment e a prisão de ministros do STF responsáveis pela libertação de políticos acusados de corrupção, como Dirceu, Beto Richa e Marconi Perillo.

FAGNER

Causou um certo frisson entre os fãs o vídeo gravado pelo cantor cearense Raimundo Fagner, pedindo votos para o candidato Carlos Eduardo. Há quem diga que foi trabalho do deputado estadual Raimundo Fernandes, amigo pessoal do cantor.