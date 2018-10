ELEIÇÕES

O governador Robinson Faria parece inconformado com sua derrota nas urnas, nas eleições de 2018. Responsabilizou o mundo inteiro pelo fracasso nas urnas, mas não aceitou haver falhado como administrador do Rio Grande do Norte.

FINANÇAS

Robinson não cansava de repetir que não faltava dinheiro para governar. O problema era tão somente de gestão. Chegando ao governo, verificou que não bem assim o que acontecia e passou a procurar um responsável pelo atraso no pagamento dos funcionários estaduais.

ELEITOR

O eleitor não entendeu ou não quis reconhecer o trabalho do governador, disse Robinson. E não mede palavras ao dizer que foi o governador que mais obras realizou no estado. Nunca um governador, segundo ele, fez tanto pelo seu estado.

FAMÍLIAS

Alves, Maia, Rosado, foram sobrenomes citados por Robinson como responsáveis pela falência do RN. Esqueceu de relacionar a família Faria que está na política desde o governador Juvenal Lamartine de Faria, passando pela ex-governadora Wilma de Faria, até a chegada de Robinson FARIA, ao governo.

BANCADA

Não é verdade que sete dos oito deputados federais e os três senadores tenham boicotado a administração Robinson Faria, inclusive impedindo a transferência de recursos do governo federal ao governo estadual. Melhor dizer que o governador foi incompetente ao preferir governar sem o apoio da bancada.

ESPERANÇA

Não se sabe em que condições governará o eleito em 28 de outubro. O melhor é esperar que Fátima Bezerra ou Carlos Eduardo tenham condições, competência eles têm, de administrar o pobre e atrasado estado do Rio Grande do Nortel

SEGURANÇA

Na entrevista à FM98, Robinson disse não entender o motivo dos eleitores não haver entendido a dificuldade em conter a criminalidade, já que era um problema nacional. Na verdade, esqueceu que, em sua campanha para o governo, afirmava que seria o governador da segurança.

SECA

Uma coisa o governador afirmou e que não pode ser contestada. Seus quatro anos de governo conviveram com uma das maiores secas da Região Nordeste. Isso aumento as dificuldades, em um estado que possui quase 100% do seu território situado9 no semiárido.

FEDERAIS

O Tribunal Regional Eleitoral prefere não arriscar e vai pedir reforço de tropos federais para 72 municípios potiguares no segundo turno das eleições. No primeiro turno, as tropas federais estiveram presentes em 97 cidades. O Tribunal Superior Eleitoral deverá atender ao pedido.

PRESIDENTE

Bolsonaro continua despontando como futuro presidente do Brasil. Em todas as pesquisas realizadas após o primeiro turno, o número de eleitores que dizem votar no Capitão está bem acima das intenções de votos de Fernando Haddad. Bolsonaro deve ser o futuro9 presidente do Brasil.

DEFICIT

O futuro governador do Rio Grande do Norte começará sua administração enfrentando um déficit que poderá chegar a R$ 1.320 bilhão. Certamente irá culpar os governadores anteriores, até completar os quatro anos de mandato e transferir ao sucessor quadro semelhante.

VIOLÊNCIA

Desacreditando na segurança pública a população de Natal passou a fazer justiça com as próprias mãos. Semana passada foram dois linchamentos em 48 horas. A primeira vítima foi espancada e baleada após assaltar um ônibus. A segunda, espancada e esfaqueada após atropelar uma criança de dois anos.