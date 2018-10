PSOL

A senadora Fátima Bezerra recebeu o apoio do Partido Socialismo e Liberdade para sua candidatura a governador neste segundo turno das eleições. O professor Carlos Alberto, candidato do partido no 1º turno, entregou pessoalmente a carta comunicando a decisão.

PSL

O fato do ex-prefeito Carlos Eduardo, candidato a governador pelo PDT, haver anunciado apoio à candidatura do deputado Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República.se justifica pelo fato da candidata adversária Fátima Bezerra ser filiada ao PT e ser a candidata de Haddad.

ROSALBA

Com a participação de Kadu Ciarlini na chapa majoritária e Carlos Eduardo apoiando Bolsonaro, não restou outro caminho à prefeita Rosalba Ciarlini que, ontem, subiu no palanque do presidenciável do PSL, em Mossoró. E compareceu ao evento vestida de amarelo.

GIRÃO

Quem esteve em Mossoró na mobilização pró-Bolsonaro foi o ex-secretário municipal de segurança, General Eliéser Girão, eleito deputado federal, que organizou o movimento bolsonarista no Rio Grande do Norte desde o primeiro momento das eleições.

IMITAÇÃO

Jair Bolsonaro passou a usar o slogan de Henrique Meireles quando candidato a presidente da República, “Chame o Meirelles”. Agora, é “Chame o Bolsonaro”. Meireles anunciou que vai criar um canal no youtube para divulgar as propostas que acha importantes para o país.

FEDERAL

É preciso analisar com atenção o que levou Mossoró a ficar sem nenhum representante na Câmara dos Deputados, depois de preservar essa posição por cerca de 70 anos. E não venham dizer que a cidade não será prejudicada com essa ausência em Brasília.

ELEITOS

De 1945 até 31 de janeiro de 2019, ocuparam a cadeira de deputado federal os mossoroenses Mota Neto, Múcio Sá, Beto Rosado, Sandra Rosado, Xavier Fernandes, Laíre Rosado, Dix-huit Rosado, Vingt Rosado, Wilma de Faria, Betinho Rosado, ao todo, dez representantes, em 70 anos.

SENADO

Além de deputados federais, Mossoró também, quase sempre, teve um senador ligado à sua história. Se começarmos por Dix-huit Rosado, eleito em1959, tivemos Duarte Filho em 1966, José Agripino, com quatro mandatos (primeira eleição em 1987) e Rosalba Ciarlini, em 2006.

CANONIZAÇÃO

O Papa Francisco canonizou, hoje(14), quatorze nomes importantes de Igreja Católica, entre eles o Papa Paulo VI e o arcebispo Oscar Romero, assassinado em 1980. A cerimônia foi na Praça de São Pedro e reuniu milhares de pessoas entre peregrinos do mundo inteiro.

MILITARES

Seis candidatos militares do Exército (um ativo e cinco da reserva) eleitos para a Câmara dos Deputados se articulam para a formação de uma Bancada Militar. Entre outros assuntos es5tá a revisão do Estatuto do Desarmamento e medidas para melhorar a segurança em todo país.