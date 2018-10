ROSALBA

A prefeita Rosalba Ciarlini está disposta a trabalhar com afinco para virar o resultado eleitoral no segundo turno. A vitória de Fátima Bezerra no primeiro turno está atravessa na garganta e ela pretende mostrar que é capaz de influir decisivamente na vitória de Carlos Eduardo.

CONTATOS

Pela exiguidade do tempo de campanha destinado ao segundo turno o ex-prefeito Carlos Eduardo tem dedicado parte do seu tempo para o contato com as lideranças municipais. Sabe que a maioria dos eleitores está concentrada na Grande Natal e Mossoró, mas não pode relegar os demais municípios.

STYVENSON

Não deve ser novidade para ninguém a declaração do senador eleito, Capitão Styvenson, que “não tem partido e nem ideologias….”. Quanto ao partido, terá a facilidade de escolher outra legenda, pois o Rede desaparecerá por não preencher as regras da cláusula de barreira.

APOIO

Dentro da linha política que pretende assumir, Styvenson adiantou que, no segundo turno das eleições, não apoiará nenhum dos dois candidatos ao governo. Entra na política sem querer assumir compromissos políticos. A senadora eleita Zenaide Maia apoia Fátima Bezerra

TIÃO

O empresário Tião Couto, que disputou a prefeita de Mossoró em 2016 e foi candidato a vice-governador nas eleições deste ano, na chapa de Robinson Faria, ainda não oficializou apoio a nenhum dos candidatos a governador. A aposta maior é que se definirá por Fátima Bezerra.

ISOLDA

A eleição da vereadora Isolda Dantas para a Assembleia Legislativa deverá colocá-la na situação de principal oposicionista à prefeita Rosalba Ciarlini. Tião Couto e Jorge do Rosário serão deslocados dessa posição que, aliás, nunca se esforçaram por assumir.

SUCESSÃO

Como deputados estaduais, tanto Isolda Dantas quanto Allison Bezerra terão posição mais destacada na sucessão municipal de 2020. É possível até que um dos dois seja candidato a prefeito, levando em consideração que poderão fazê-lo sem perda de mandato, em caso de insucesso.

HORÁRIO

Começa hoje, 12, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o segundo turno das eleições 2018. No rádio, o horário terá início às 7h e às 12h. Na televisão o primeiro bloco inicia às 13he o segundo bloco às 20h, além de 25 minutos diários de inserções.

INFLUÊNCIA

Para alguns analistas políticos, as redes sociais tiveram mais influência no processo eleitoral deste ano que os programas eleitorais em rádio e televisão. A comprovam a afirmação com os resultados dos candidatos que melhor se comunicaram por intermédio da mídia eletrônica.

INACREDITÁVEL

A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) que foi candidata a vice-presidente ao lado de Ciro Gomes, defendeu que o candidato do PT, Fernando Haddad renuncie à campanha presidencial nas de 2018, “em nome da democracia”. O objetivo de sua proposta é que o petista, ao abrir mão da disputa, abra espaço para que Ciro Gomes (PDT) seja o adversário de Bolsonaro (PSL) no segundo turno.

VOTO

Muitos leitores perguntando sobre o caso dos que não votaram no primeiro turno em relação ao voto no segundo turno. É possível votar, mas os que não justificaram sua ausência, será possível justificar essa situação preenchendo formulário Requerimento da Justiça Eleitoral no link http://www.tre-rn.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral