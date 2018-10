NÚMEROS

Os resultados do primeiro turno mostram que Fátima Bezerra e Carlos Eduardo somaram 1.274.083 sufrágios, ou seja, 79% dos votos válidos (1.620.544), excluídos abstenção, brancos e nulos que representaram 54% do total do eleitorado apto a votar no estado (2.372.548).

DIFERENÇA

Fátima Bezerra obteve 46,17 dos votos válidos (748.150) e Carlos Eduardo ficou com 32,45% (525.933). Teoricamente, Carlos Eduardo terá que superar a diferença de 222.217, que foi a maioria de Fátima, convencendo parcela dos 46% que não votaram em nenhum dos dois.

PRESIDENTE

Bolsonaro e Haddad disputarão o segundo turno. No primeiro, Bolsonaro recebeu 49.276.990 votos (46,03%) e Haddad 31.342.005 (29,28%). Cerca de 40 milhões se abstiveram, votaram em branco ou anularam o voto e outros 27,6 milhões sufragaram outros nomes no 1º turno.

DESVANTAGEM

Fernando Haddad terá que superar a vantagem de cerca de 18 milhões de votos que teve a menor que Bolsonaro. É uma tarefa que vem sendo considerada impossível pelos analistas políticos, mas que não desanima um candidato que em poucos dias de campanha conseguiu chegar ao 2º turno.

APOIOS

Diferente de outras campanhas anteriores, quando os partidos procuravam uma definição imediata em relação aos candidatos no segundo turno, Com Haddad e Bolsonaro tem sido diferente. Muitas legendas estão liberando seus eleitores para que tomem decisão pessoal.

DATAFOLHA

Na primeira divulgação de pesquisa na disputa entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, o Datafolha registrou 42% para o primeiro e 42% para o segundo. Com esses resultados, estará praticamente definida a eleição de Bolsonaro com a mesma diferença de votos no primeiro turno.

FUTURO

Alguns comentaristas políticos têm preferido analisar com maior intensidade, sobretudo nas redes sociais, o resultado desfavorável a políticos que não se elegeram que fazer uma projeção do que se pode esperar para o futuro com a eleição de novos figurantes da política potiguar.

SENADO

No caso da eleição do Capitão Styvenson e da deputada Zenaide Maia para o Senado, por exemplo, quais os efeitos imediatos para o RN? Com a experiência de anos na vida pública, Garibaldi e Agripino transitam com facilidade na política nacional. Entretanto, os dois poderão mostrar a competência necessária aos cargos conquistados.

HOMENAGEM

O deputado federal Beto Rosado enviando convites para a Sessão Solene em Homenagem à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a realizar-se no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, no dia 16 de outubro. Beto é o autor do requerimento.

UBS

A prefeitura de Mossoró anuncia a construção de cinco novas Unidades Básicas de Saúde nos bairros da cidade. Ontem, foi assinada pela prefeita Rosalba Ciarlini a ordem de serviço para início da UBS no Conjunto Santa Júlia, com disponibilidade para atendimento de 500 famílias.