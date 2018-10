DESPEDIDA

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, nas eleições deste ano, não teve diferença do que sempre ocorreu em eleições anteriores. A indiferença do eleitor continua alta, mesmo com a proibição de outros veículos de comunicação eleitoral. Os novos candidatos são os mais prejudicados.

PESQUISAS

O Ibope e o Datafolha ainda divulgarão três pesquisas e intenção de voto para presidente. A parceria do Ibope é com o jornal O Estado de São Paulo e a TV Globo que, com publicação de resultados para o governo do estado e para o Senado pelas afiliadas da rede de TV.

FÁTIMA

A senadora Fátima Bezerra continua liderando as pesquisas para o governo do Estado. Faltando apenas cinco dias para as eleições, dificilmente esse quadro será modificado. A luta maior, no momento, é levar o pleito para o segundo turno quando o quadro majoritário pode ser modificado.

CONSULT

A pesquisa divulgada pela Consult é sintomática nesse sentido. Em relação à publicação anterior, a senadora Fátima Bezerra cresceu 9,94%, enquanto o ex-prefeito Carlos Eduardo subiu 8,65% e o governador Robinson Faria apenas 2%.

DESINTERESSE

O senador Garibaldi Alves Filho e o deputado federal Walter Alves lamentam o desinteresse dos coordenadores da campanha do senador em Mossoró. Num momento em que o meio de campo está totalmente embolado é preciso mais trabalho para somar e não espantar apoios.

PERFIL

Na pesquisa da Perfil, contratada pelo portal Agora RN e publicada na manhã de hoje, o Capitão Styvenson (Rede) mantém a liderança, com 25,5%, Geraldo Melo (PSDB), subiu para a segunda posição, 23,93%, Garibaldi Filho 9MDB0, 23,71% e Zenaide Maia 9PHS0, 23,29%.

PROPORCIONAIS

As pesquisas eleitorais em termos de votos para deputados federais e estaduais podem não representar a realidade, pela possibilidade de candidatos possuírem bolsões eleitorais. Na pesquisa Consult, os cinco estaduais mais citados são Ezequiel Ferreira, Tomba Farias, Nélter Queiroz, Getúlio Rego, Larissa Rosado e Raimundo Fernandes.

VINCULAÇÃO

Com o crescimento da campanha de Bolsonaro, candidatos pelo Brasil inteiro estão fazendo questão de vincular seus nomes ao do presidenciável. O país caminha para uma disputa entre extremos, com Bolsonaro representando a direita, sendo Haddad o nome da esquerda.

TERROR

Preso, proibido pelo STF de conceder entrevistas a jornais, o ex-presidente Lula se constitui no terror de áreas do Poder Judiciário e do Ministério Público, ao ponto de ser proibido ao eleitor divulgar sua preferência por Lula presidente, mesmo que não seja candidato a coisa nenhuma.

PROIBIÇÃO

As polícias rodoviárias federal e estadual estão orientadas pelo Ministério Público Eleitoral para apreenderem e removeram qualquer propaganda fazendo referência a Lula presidente. Além disso, o dono ou o condutor poderão ser enquadrados em crimes previstos no Código Eleitoral.

PACIFICAÇÃO

Em dias de presidente do STF, o ministro Dias Toffoli entendeu que não será fácil para ele, nem para ninguém, pacificar a Suprema Corte. O ministro Lewandowski entrou em choque o colega Luiz Fux e como resposta, o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo de parte da delação do ex-ministro Palocci.