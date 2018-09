EMPATE

Pesquisa divulgada pela CNT/MDA neste domingo registra pela primeira vez, empate técnico entre os candidatos a presidente da República, Jair Bolsonaro (28,2%) e Fernando Haddad (25,2%). Ciro Gomes ficou em terceiro lugar, com 9,4%. Intensifica-se a caça ao voto útil.

CARREATA

A prefeita Rosalba e a deputada Larissa realizaram, ontem, a maior carreata desta campanha eleitoral. A vereadora, ex-deputada federal Sandra Rosado, foi uma das coordenadoras da mobilização. Segundo ela, “foi uma prévia do que será a apoteótica manifestação no encerramento da campanha.”

MODERAÇÃO

Os candidatos majoritários à presidência da República e aos governos de Estado pedem moderação aos seus militantes. É que será necessário o apoio de quem não chegar à disputa no 2º turno, e as negociações não podem ser inviabilizadas previamente.

REBAIXAMENTO

Seis senadores não concorrerão à reeleição nas eleições deste anos. Entre eles, estão José Agripino (DEM/RN), senador deste 1987, Aécio Neves (PSDB/MG) e Gleise Hoffmann (PT/PR), presidente nacional do partido dos trabalhadores.

TURISMO

Em campanha pela reeleição, a deputada Larissa Rosado não negligencia sua atividade parlamentar. Na última sessão da Assembleia Legislativa, por sua iniciativa, foi realizada audiência pública para debate mais aprofundado sobre a formalização da atividade de guia de turismo no RN.

NULO

O voto nulo não representa protesto contra nada. É descartado e não vai para nenhum candidato, não tendo influência para nenhum candidato. Nas últimas eleições, votos brancos, nulos e abstenções superaram o 1° ou 2º colocado na disputa pelas prefeituras, em 22 capitais.

FIERN

O Sistema FIERN não divulgará a pesquisa sobre as eleições no RN neste domingo, como vinha acontecendo nas últimas semanas. A 5ª rodada da Pesquisa FIERN/Certus Retratos da Sociedade Potiguar, com números para disputa do Governo do Estado, Senado e Presidência da República será divulgada na próxima sexta-feira (5).

BOLSONARO[

Representando a ala mais radical à direita, o presidenciável Jair Bolsonaro foi aplaudido e vaiado, os dois extremos, quando embarcou no aeroporto de São Paulo, em sua volta para o Rio de Janeiro. Dois passageiros, também radicais, se retiraram da aeronave, não aceitando a presença de Bolsonaro no avião.

HADDAD

Representantes do PT acreditam que as pesquisas de opinião pública, a partir de hoje, sinalizarão a chegada de Fernando Haddad como primeiro colocado na disputa presidencial. Bolsonaro estacionou e Haddad está em crescimento.

ELIÉZER

O general de Brigada da Reserva do Exercito Brasileiro Eliéser Girão Monteiro, ex-secretário de segurança no município de Mossoró, considera que as declarações do general Mourão foram distorcidas pelas imprensa.

BOOMERANG

A proibição de Lula ser entrevistado pela Folha de São Paulo, que pretendia saber sua opinião sobre o momento político, além da ação do Ministério Público, de busca e apreensão em diretórios do PT para apreender panfletos publicitários com Lula, poderá ter efeito negativo e render mais votos para Haddad.

MEDIOCRIDADE

O candidato a vice de Fátima Bezerra, Antenor Roberto, diz que os políticos do RN são medíocres e não brigam pelo Estado. Na prática, não é isso que acontece. Contudo, o próprio governador Robinson Faria fez essa denúncia que, repetimos, não acontece em Brasilia.

MDB

O resultado das eleições 2018 para o Senado manterá a principal configuração, com o MDB, graças aos senadores que serão eleitos nos estados nordestinos. Será a maior bancada, com a manutenção dos atuais 18 vereadores ou até somar mais um parlamentar.