STF

É difícil ao cidadão brasileiro, entender as decisões da mais alta Corte de Justiça, o STF. Ontem, pela manhã, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou o ex-presidente Lula a conceder entrevista à Folha de São Paulo, decisão revogada, logo depois, por outro ministro, Luiz Fux.

DITADURA

Na opinião do advogado da Folha, Luiz Francisco Carvalho Filho, “a decisão do ministro Fux é o mais grave ato de censura desde o regime militar. É uma bofetada na democracia brasileira. Revela uma visão mesquinha da liberdade de expressão”. A decisão final será do Plenário.

APREENSÃO

Em três estados brasileiros, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em comitês eleitorais de candidatos coligados com o PT. Além da Bahia e Pernambuco, no RN, esteve em endereços vinculados a candidatos da Coligação “Do Lado Certo”.

FÁTIMA

A assessoria jurídica da candidata Fátima Bezerra divulgou nota alegando que a eventual existência de material com propaganda de Lula como candidato a presidente ainda é do tempo em que sua candidatura estava oficializada perante a Justiça Eleitoral. Lamentou a atuação do MP e da Justiça Eleitoral pelo “uso de medida desproporcional e desnecessária.”

ROSALBA

A prefeita Rosalba Ciarlini vem dedicando mais tempo à campanha eleitoral no sentido de conseguir o melhor resultado possível no pleito de 2018. Nas pesquisas até hoje divulgadas, a candidata Fátima Bezerra ocupa a primeira posição entre os candidatos a governador.

DECEPÇÃO

Assessores do governador Robinson Faria estão decepcionados com o desempenho do seu companheiro de chapa na disputa pela reeleição, Tião Couto. Sua presença na chapa não somou mais votos para Robinson, que continua com o mesmo percentual anterior de votos.

PESQUISAS

Resultados de pesquisas que serão divulgadas na reta final de campanha inundarão os meios de comunicação, em todo país. Para os analistas, à medida que for se aproximado o dia 7 de outubro os resultados apresentados deverão ser cada vez mais convergentes.

DATAFOLHA

O Datafolha divulgou, ontem, mais uma pesquisa nacional para presidência da República. Os dados apontam para uma disputa em segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Há quem aposte na chegada do ex-prefeito de SP na primeira colocação.

REELEIÇÃO

Em Mossoró, a candidata à reeleição, deputada estadual Larissa Rosado tem sido o grande destaque no processo eleitoral. Larissa tem mantido agenda constante no município e ainda encontra tempo para atender compromissos em outras onde é apoiada por lideranças locais.

PATENTES

Na disputa presidencial de 2018 há diferentes patentes disputando o cargo majoritário. Tem o cabo Daciolo, o capitão Jair Bolsonaro e o general Hamilton Mourão. Ontem, o Capitão Bolsonaro disse que falou para o general ficar quieto “porque afinal de contas está atrapalhando”.