ELEIÇÕES

Pesquisas e mais pesquisas informarão o eleitor, nos últimos quatorze dias de campanha. Alguns dos resultados não são coincidentes, mas, quanto mais se aproximar do pleito, esses números irão ficando mais coincidentes. É possível, até mesmo, que se igualem.

INTERESSES

Muitos dos resultados procuram atender aos contratantes do estudo aplicado. As variações podem ocorrer pela maneira como a pergunta é encaminhada ou pelo uso da margem de erro, para mais ou para menos. Nada que possa parecer com alguma fraude grosseira.

FIERN

O sistema FIERN tem patrocinado a realização de pesquisas, sempre divulgadas aos domingos pelo @sistemafiern. Os números estão sendo levantados pelo instituto Certus, um dos mais respeitados do estado, com o título “Retratos da Sociedade Potiguar.”

DIVULGAÇÃO

Os resultados da pesquisa serão publicados no [email protected], com comentários atualizados e comparativos com as pesquisas anteriormente divulgados. Essa matéria estará disponível a partir das 10:00h, quando a FIERN liberar totalmente a pesquisa.

BOLSONARO

O fenômeno Bolsonaro vai ficando cada vez mais patente. O presidenciável continua em primeiro lugar, com tendência de alta, tendo posição garantida na disputa pelo 2º turno. O mesmo acontece com Haddad, que deverá ser o segundo colocado nessa posição.

ESTADO

No Rio Grande do Norte ainda não está confirmado se haverá disputa em segundo turno, apesar do crescimento do candidato Carlos Eduardo. Enquanto isso, o governador Robinson Faria não consegue ultrapassar os 10% das intenções de voto.

FOCO

Os candidatos majoritários estarão mais dedicados a mobilizações na Grande Natal e em Mossoró, onde estão concentrados mais de 40% dos eleitores. Outras cidades de maior porte terão prioridade, com os pequenos municípios ficando mais distante do foco da campanha.

MOSSORÓ

Durante a semana, Mossoró recebeu atenção específica dos candidatos ao Senado. Por aqui estiveram Garibaldi Filho e Geraldo Melo. Os dois são bem lembrados na cidade onde já receberam votações expressivas e procuram reconfirmar o apoio desses eleitores.

FREUD

Há 79 anos morria o neurologista Sigmund Freud, pai da psicanálise, judeu, nascido em 6 de maio de 1856 em cidade do Império Austríaco. Sobre a liberdade, escreveu que “a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade”.

TEMAS

O eleitor pode estar interessado, mas os candidatos a presidente têm evitado abordar propostas como desarmamento, a descriminalização do aborto e a legalização da maconha para uso recreativo. São polêmicos e de difícil argumentação.