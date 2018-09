DATAFOLHA

Concluída na noite de ontem, o DATFOLHA publicou na madrugada de hoje o resultado de nova pesquisa eleitoral, onde Jair Bolsonaro manteve a liderança da corrida presidencial com 28% das intenções de votos, seguido por Fernando Haddad com 16% e Ciro Gomes com 13%.

REGIÕES

Bolsonaro cresceu no Norte, Sudeste e Sul, onde obteve sua melhor marca (37%), e ganhou pontos entre as mulheres e jovens. Haddad cresceu mais no nordeste e no Sudeste. O Nordeste é a única região, até agora, em que está à frente de Bolsonaro.

TENDÊNCIA

Segundo as últimas pesquisas, vai se configurando a tendência da disputa em segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. O candidato Geraldo Alkmin, apesar de ter quase metade do tempo de TV, não consegue passar do patamar de 9% das intenções de votos.

PORCELANATTI

A Porcelanatti, unidade de produção da Itagrés, marca a volta das atividades em Mossoró, nesta quinta-feira, 20 com uma solenidade simbólica, a partir das 8h. Na ocasião, será instalado o escritório central e contratado o primeiro funcionário especializado.

HOMENAGEM

A Câmara Municipal de Mossoró realiza, hoje (20), sessão solene em comemoração aos 50 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Proposta pelo vereador Francisco Carlos, vários representantes políticos serão homenageados, entre os quais os senadores José Agripino e Garibaldi Alves.

APROXIMAÇÃO

A campanha política deste ano serviu para aproximar a instituição UERN com os candidatos ao governo do Estado. A exceção do governador Robinson Faria, que não aceitou participar do debate, os demais candidatos estiveram com segmentos responsáveis pelo funcionamento da Instituição.

SIMPATIA

A Universidade Estadual nunca foi recebida com simpatia pelos diferentes gestores estaduais que sempre a consideraram uma despesa e não um investimento para o Estado. Um dos fatores que levam a esse comportamento é a sua sede estar em Mossoró e não em Natal.

MEDICINA

Para a criação da faculdade de Medicina, o governo demorou em sancionar o projeto de lei da deputada estadual Sandra Rosado com essa autorização. Rosalba, prefeita, era adversária de Sandra, mas fez o desafio: “Garibaldi se você não assumir essa faculdade, criarei a Faculdade Municipal de Medicina de Mossoró.

AGRIPINO

Depois de quase trinta anos, o senador José Agripino disputa uma eleição sem o apoio, em Mossoró, do grupo rosalbista. Será um teste para avaliar seu prestigio na cidade em que nasceu. Hoje, no Twitter, diz que se tornou líder nacional e, como parlamentar, fazer o Brasil olhar de maneira especial para o RN.”

EXONERAÇÃO

O Diário Oficial publica, hoje (20), a exoneração do médico Pedro Cavalcanti do cargo de Secretário Estadual de Saúde. Ainda não se conhece o nome do substituto, mas, quase sempre, essas mudanças repercutem na rotina dos serviços de saúde, inclusive o Hospital Tarcísio Maia.