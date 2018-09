FAKES

Como previsto no período pré-eleitoral, muitos candidatos e apoiadores estão sendo vítimas de fakes News. Não se pode avaliar ainda o efeito que essas mensagens terão em relação às candidaturas, exceto no caso de viralização, quando um público maior é atingido.

LULA

Analistas políticos consideram que a candidatura de Lula foi a maior fake News da atual campanha. Os próprios correligionários do ex-presidente alimentavam notícias inverídicas sobre sua candidatura. O movimento terminou com a oficialização de Haddad como candidato a presidente.

BOLSONARO

Mostrando a maldade e a irresponsabilidade desse instrumento que vem sendo utilizado nas redes sociais, ontem, circulou insistentemente que Jair Bolsonaro havia falecido. O candidato, por sua vez, encontra-se em plena recuperação das cirurgias a que foi submetido, por conta da agressão à faca sofrida em Juiz de Fora.

ELEIÇÃO

As baterias contra Bolsonaro estão mais diretas desde que as pesquisas eleitorais mostraram a mudança do eleitor brasileiro em relação ao voto no candidato da direita. Antes, eleito no primeiro turno, perdia para todos os candidatos na segunda votação. Agora, esse quadro mudou.

ZENAIDE

Ontem, o juiz Ricardo Tinoco de Góes, do TRERN, determinou a retirada imediata de notícia falsa veiculada pelo Blog do Capote insinuando que a candidata ao Senado, Zenaide Maia, havia “comprado” o apoio do médico Nilson Figueiredo, ex-prefeito de Pau dos Ferros.

PESQUISAS

Quase que diariamente estão sendo realizadas pesquisas no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, por exemplo, o voto do eleitor vem sendo monitorado por bairro, possibilitando ao candidato o contato direto onde sua situação eleitoral estiver menos favorável.

SENADO

Ainda sobre pesquisa, o senador Garibaldi Filho deverá dedicar maior tempo à Mossoró, onde o eleitor não está sintonizado com sua candidatura à reeleição, apesar do esforço dos seus apoiadores. Os institutos de pesquisas não mostram situação confortável para o senador.

HADDAD

Em poucos dias de campanha, o candidato a presidente da República, Fernando Haddad, cresceu 11 pontos e se apresenta como segundo colocado. Pelos números do Ibope, a situação parece caminhar para um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad.

OPERAÇÃO

A Operação Canastra Real esperava encontrar dinheiro vivo nas residências onde a Justiça autorizou a realização de “busca e apreensão”. Nada disso foi encontrado, mas outras denúncias puderam ser comprovadas e os envolvidos responderão aos devidos processos.

CÂMERAS

Os motoristas ficaram mais tranquilos com a informação da Prefeitura de Mossoró de que as câmeras de videomonitoramento ainda não estão em funcionamento. Haverá tempo suficiente para que sejam identificados os locais onde estão colocadas e dobrar o cuidado para evitar infrações e multas.

DEBATE

A TV Band Natal vai realizar hoje, quarta-feira (19), debate com os candidatos a senador pelo Rio Grande do Norte. A participação de nove candidatos faz com que o debate, a exemplo do que aconteceu quando da entrevista com os governadores, seja uma apresentação monótona e cansativa.

ELEIÇÃO

O grupo do Estadão está colocando à disposição dos brasileiros notícias por aplicativo WhatApp, em três boletins diários produzidos e enviados pela redação. Para participar, basta adicionar aos contatos o número (11) 99123-8227 e enviar uma mensagem para ser incluído no grupo.