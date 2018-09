HADDAD

Após o horário eleitoral é possível observar mudanças no quadro eleitoral, tanto no pleito majoritário quanto na escolha dos candidatos proporcionais. Além disso a definição do nome de Fernando Haddad como candidato do PT passou a ameaçar Ciro Gomes e Geraldo Alkmin.

FÁTIMA

No Rio Grande do Norte, diminuem as chances de a senadora Fátima Bezerra decidir o pleito logo no primeiro turno. A disputa final deverá ser com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, à medida que o governador Robinson Faria vai perdendo pontos nas pesquisas.

SENADO.

O Capitão Stevenson, ao que parece vai garantindo sua eleição para o Senado. Garibaldi Filho, que já foi tido como o senador de férias, passou a disputar a segunda vaga com a deputada Zenaide Maia. Esse é o quadro se as pesquisas estiverem corretas.

CÂMARA

Para a Câmara dos Deputados não são esperadas grandes surpresas. A renovação na bancada poderá ficar limitada a duas substituições. O senador José Agripino e o ex-deputado João Maia são tidos como eleitos, em substituição a Felipe Maia e a Zenaide Maia.

ESTADUAIS

Mossoró deverá eleger, com tranquilidade, dois representantes para a Assembleia Legislativa, Larissa Rosado e Jorge do Rosário. Bernardo Amorim, outro candidato que deverá ser eleito, embora sendo natural de Almino Afonso possui grandes ligações com Mossoró, onde reside.

PROMESSAS

Ontem, em Natal, os candidatos ao governo renovaram suas promessas. Carlos Eduardo disse que faria mais investimentos em saneamento básico. Robinson Faria prometeu aumentar o efetivo policial e Fátima Bezerra fala em construir mais policlínicas médicas para desafogar hospitais.

TRERN

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cumpriu o prazo para os julgamentos dos 509 processos com pedidos de registros de candidatos, protocolados até 15 de agosto, último dia para que os partidos políticos encaminhassem as atas das convenções com esses nomes.

GERALDO

Na sessão de ontem, o TRERN deferiu a candidatura a senador do ex-governador Geraldo Melo e do deputado Tomba Faria à reeleição. O Ministério Público eleitoral havia pedido impugnação das duas candidaturas, o que não foi aceito pelo Tribunal Eleitoral.

BLOQUEIO

Acabou-se o tempo em que a APAMIM tinha que suportar até 11 (onze) meses sem que a prefeitura de Mossoró repassasse as verbas a que tinha direito. Somente em 2018, a Justiça federal já realizou 14 bloqueios nas contas da Prefeitura para forçar o pagamento de dívidas com a Associação.

PREOCUPAÇÃO

Mossoró tem sido uma das maiores preocupações de Garibaldi Alves Filho, candidato à reeleição para o Senado. Há informações que as pesquisas mostram Garibaldi em 4º lugar, atrás do capitão Styvenson, deputada Zenaide Maia e ex-governador Geraldo Melo.