PESQUISA

Nova pesquisa da Consult/FM98, a menos de um mês para as eleições, quando a pergunta é estimulada, a senadora Fátima Bezerra continua em primeiro lugar, com 32%, Carlos Eduardo tem 17,65%, Robinson Faria 10,53%, outros candidatos, 8,06%

SENADO

Na pesquisa estimulada para as duas vagas no Senado, na média dos dois votos, o Capitão Stevenson aparece em primeiro lugar, com 27,29% e Garibaldi Filho, em segundo, com 20,94%, seguidos por Zenaide Maia, 17,29% e Geraldo Melo 14,42%.

STYVENSON

Campeão de intenções de votos nas pesquisas para o Senado, o Capitão Styvenson pode se dar ao luxo de ficar em casa, esperando a contagem dos votos no dia 7 de outubro. A participação em debates é desnecessária, além do risco de perder votos. Melhor ficar como está.

CONFORTO

Os números mostram que a reeleição do senador Garibaldi Filho deixa a área de conforto que se imaginava ter no início do processo eleitoral e passa a ser ameaçado pela deputada federal Zenaide Maia, cuja votação poderá ser puxada pelos eleitores de Fátima Bezerra.

PRESIDENTE

O deputado Jair Bolsonaro tem praticamente assegurada sua vaga no segundo turno da eleição presidencial. A disputa final será contra Haddad ou Ciro Gomes que apresentaram melhor desempenho nos números das pesquisas divulgadas no último final de semana.

PSDB

O presidenciável Geraldo Alkmin estará em Natal na próxima sexta-feira. Todos os candidatos pelo partido ou da coligação, DEM, PTB, PP, PR, Solidariedade, PPS, PRB e PSD estão sendo convocados, na tentativa de realizar um grandioso encontro. Alkmin ainda não está bem nas pesquisas.

TROCA

Termina hoje (11) o prazo concedido pela Justiça Eleitoral pra que o partido dos trabalhadores substitua o nome do ex-presidente Lula como candidato a presidente da República. O nome a ser indicado será o de Fernando Haddad, mas o partido ainda recorreu ao STF para adiar essa decisão.

BOLSONARO

Com aumento de apenas um ponto para cima nas intenções de votos, passando de 22% para 23%, pesquisa do Ibope/Estado/TV Globo mostra que o ataque sofrido pelo candidato, em Juiz de Fora, não influenciou positivamente o eleitorado. No Datafolha, Bolsonaro cresceu dois pontos.

DERROTA

Em todas as pesquisas até hoje divulgadas, por diferentes Institutos, o presidenciável Jair Bolsonaro perde para qualquer outro candidato que venha a disputar o segundo turno da eleição presidencial. Até mesmo para Haddad, hoje, à frente por um ponto.

ONU

O Comitê de Direitos Humanos da Nações Unidas (ONU) voltou a recomendar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja liberado para concorrer nas eleições deste ano. O documento foi anexado ao recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal.