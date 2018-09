DESMENTIDO

Adversários do governador Robinson Faria criticam suas declarações em programa eleitoral ao dizer que mesmo com a crise que o estado enfrenta, não demitiu os cargos comissionados porque pensou nos pais e mães que ficariam desempregados. No período eleitoral tem havido demissão e substituição de inúmeros desses cargos.

VOTAÇÃO

É visível a disputa entre correligionários dos candidatos a deputado federal, José Agripino e Walter Alves em busca da primeira posição em número de votos. Walter, além de deputado é filho de senador. Agripino, ele mesmo é senador, em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados.

DIVULGAÇÃO

A propaganda eleitoral do candidato ao senado @geraldo_456 vem sendo considerada a melhor entre todos os que disputam cargos eletivos. Tanto o que é veiculado na mídia social quanto os programas de rádio e televisão, no horário eleitoral.

NOVO

Aos 83 anos, @geraldo_456 pode ser considerado o novo na atual disputa eleitoral, por se mostrar eficiente e atualizado. Aliás, no vizinho estado da Paraíba, o senador José Maranhão, candidato à reeleição, aos 84 anos, vem sendo apontado nas pesquisas como campeão de votos.

APOIO

Em Messias Targino, a tradicional família Jales fechou apoio aos candidatos Carlos Eduardo ao governo do Estado e, nas eleições proporcionais, votará em Beto para deputado federal e Larissa para deputado estadual. Ontem, os candidatos foram recebidos na Fazenda Salobro.

ATRASO

Em Natal, a Coopmed, Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte suspendeu o atendimento nas Unidades do Município, por falta de pagamento aos profissionais desde fevereiro de 2018. Na prefeitura, ressalta-se que o atraso vem desde a administração de Carlos Eduardo.

CAPITAL

O candidato Carlos Eduardo dedicará mais tempo de campanha à Área Metropolitana de Natal. As visitas aos municípios do interior não renderam votos expressivos razão pela qual ficará mais tempo no maior reduto eleitoral do RN, com cerca de 38% dos eleitores.

FÁTIMA

No início da atual campanha eleitoral existia o pensamento que Fátima Bezerra teria de vencer logo no primeiro turno, pois seria fatalmente derrotada no segundo. Pelas pesquisas, essa realidade não existe e Fátima, no momento aparece como favorita nas duas situações.

VIOLÊNCIA

No RJ, após a morte do 67º PM, o coronel Laviano, comandante da polícia, advertiu: “Os marginais que optarem por agredir a força policial. Nós não podemos admitir! A ferramenta do policial é a arma de fogo e ele tem que usar. O resultado quem buscou foi o marginal”.

EXCLUSÃO

Do jornalista Élio Gaspari: “Muita gente poderá votar em Haddad só para não ver Bolsonaro no Planalto, ou votar no capitão reformado só para impedir a volta do PT ao poder. Quando o voto de exclusão supera o de preferência, consegue-se barrar aquilo que não se quer, mas não se elege um presidente.”