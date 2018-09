Notas da Redaçaõ

IBOPE

Na primeira pesquisa divulgada após o TSE barrar a candidatura de Lula, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, permanece em primeiro lugar, com 22% das intenções de voto. Ciro Gomes e Marina Silva estão em segundo lugar em empate de 12 pontos percentuais.

DERROTA

Nas simulações para o segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL) perde para os candidatos Ciro Gomes (PD) – 44% a 33% -, Marina Silva (Rede) – 43% a 33% e Geraldi Alkmin (PSDB) – 41% a 32% -, e empata tecnicamente com Fernando Haddad (PT) 36% para Haddad e 37% para o deputado.

IMPUGNAÇÕES

Na onda de pedido de impugnação de candidaturas a cargos eletivos, o Ministério Público pediu a suspensão do registro do ex-governador Antonhy Garotinho, candidato a governador do Rio de Janeiro e do ex-governador Geraldo Alkmin, candidato a presidente da República.

INCOERÊNCIA

Nos programas da Coligação PMDB/Podemos é clara a divergência entre seus candidatos ao Senado. Garibaldi faz parte da base aliada do presidente no Senado, mas tem que escutar seu companheiro Antônio Jácome pedir o voto alegando ter votado contra as mensagens de Temer.

COMUNICAÇÃO

Os programas eleitorais de Robinson Faria e de Geraldo Melo estão sendo considerados pelos analistas políticos como sendo os dois melhores. No pouco tempo disponível, com muita leveza conseguem transmitir com clareza a mensagem que precisa ser bem entendida pelo eleitor.

VÍDEO

O TER-RN utilizará o sistema de vídeoconferência para sustentação oral dos advogados durante as sessões de julgamento no âmbito da Justiça Eleitoral. A iniciativa tem o objetivo de acelerar o trâmite dos processos e facilitar a rotina dos advogados juntos à Justiça Eleitora.

VISITA

O ex-senador Geraldo Melo, que concorre a uma nova cadeira na Alta Câmara, chega à Mossoró na manhã de hoje. Em companhia de aliados visita lideranças políticas, concede entrevistas à imprensa e encerra a visita com carreata pelas ruas da cidade.

PDT

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) visita Natal e faz campanha ao lado de Carlos Eduardo, candidato do partido ao governo do estado. Na programação, Ciro e Carlos receberão aliados na sede social do América, às 19 horas, em reunião de motivação política.

GUERRA

Os adversários de Bolsonaro trabalham para minar seus votos mostrando cenas de agressões às mulheres e utilização de símbolos de arma de fogo nas mãos de crianças. O presidenciável contra-ataca apresentando peça publicitária na música “Mulheres”, de Martinho da Vila”.

Impugnações

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte impugnou os pedidos de registros de candidaturas a deputado estadual de Mary Regina dos Santos, a Sargento Regina e de Nerivaldo Monteiro. A primeira, por falta de quitação eleitoral e o segundo por falta de filiação partidária.