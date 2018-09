OPERAÇÃO

Ganhou agilidade o processo de Apelação Criminal sob o número 2017.014286-7, que diz respeito a denúncia do Ministério Público do RN (MPRN) quanto à corrupção na Câmara Municipal de Mossoró, na conhecida “Operação Sal Grosso”. A juíza Berenice Capuxu concluiu com enorme agilidade a revisão do processo na Câmara Criminal.

ATENÇÃO

É preciso a classe política se conscientizar que o ministério público está não somente vigilante, mas ao que parece, desejoso de apanhá-la na contramão. Até o final das eleições deste ano, ninguém se surpreenda se novas denúncias surgirem e candidatos a cargos eletivos tenham que se defender, perfdendo tempo em sua caminhada eleitoral.

DESCUIDO

Não se admite que um politico experiente como Robinson Faria, assessorado pelos melhores advogados eleitorais do RN, tenha cometido o deslize de praticar conduta vedada, com publicidade enaltecendo seu governo com claro efeito de promoção pessoal, pior ainda sido veiculada mediante outdoor, proibido pela legislação.

CASSAÇÃO

A instalação desses nove outdoors, contrariando a legislação eleitoral, fez o Ministério Público Eleitoral ajuizar representação contra a candidatura de Robinson à reeleição, contra o candidato a vice-governador, Sebastião Filgueira do Couto e contra o próprio Estado.

DEFESA

Em nota oficial, o Governo se defende afirmando que Governo do RN informou que “as placas constantes no Anel Viário Metropolitano foram fixadas em data anterior ao período eleitoral e que nela não constam marcas ou slogans de programas de governo, constando somente o brasão oficial legal do Estado, conforme prevê a legislação eleitoral.

VISIBILIDADE

Para dar mais clareza nos atos administrativos, que precisam ser publicamente colocados para a população, a vereadora Sandra Rosado (PSDB), apresentou Projeto de Lei do Legislativo à Câmara Municipal que prevê medidas dando maior transparência aos processos licitatórios no Executivo e Legislativo municipais.

SEGURANÇA

Os candidatos a governador, em suas promessas de campanha, insistem no fortalecimento de ações ligadas à Segurança Pública. O mesmo que fez o governador Robinson em 2014. Ontem, o candidato Carlos Eduardo assumiu o compromisso de instalar em Parnamirim base do Batalhão de Operações Policiais especiais (BOPE).

FÁTIMA

Em pronunciamento na tribuna do Senado, Fátima Bezerra, criticou a redução de investimentos para o enfrentamento do caos da segurança pública no estado. Segundo ela, entre 2014 e 2017 houve uma redução de 3,3% nas despesas atribuídas à função segurança pública e de 6% no gasto per capta com segurança.

ROBINSON

O governador Robinson tem denunciado não apenas a falta de colaboração da bancada federal,mas até a tentativa de impedir o envio de recursos para o Estado. Sobre segurança, ele afirma que “Carlos Eduardo, prefeito de Natal, não ajudou em nada. Fátima, em quatro anos de mandato não trouxe uma emenda sequer para ajudar o Estado”

DISCERNIMENTO

Com a democratização da informação e a multiplicação das redes sociais, candidatos à reeleição estão tendo que dispnesar um tempo maior para explicar seus votos nos projetos no Legisaltivo. O apoio dado ao governo atual, Michel Temer, tem trazido dor de cabeça constante a quem faz parte de sua base aliada.

APELAÇÃO

A assesoria do candidato Carlos Eduardo está reproduzindo fotos com imagem “casada” de Robinson com Fátima Bezerra nas eleições de 2014. Robinson, de mãos dadas com Fátima, agradece ao PT a oportunidade de governar o Rio Grande do Norte. É a tentativa de alavancar a candidatura de Carlos Eduardo que, até hoje, não passou dos 15%.

SUBSTITUIÇÃO

Está tudo acertado. A substituição da candidatura de Lula à presidência da República por Fernando Haddad, tendo como companheira Manuela D´Ávila será oficializada no dia 11, em Curitiba. Na ocasião, será lida uma carta de Lula, considerada seu testamento político, tanto para o ato em Curitiba como para a propaganda eleitoral.