INSERÇÕES

Diante da insistência do partido dos trabalhadores em colocar material de propaganda eleitoral com o ex-presidente Lula se apresentando como candidato a presidente, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada das inserções e cobrará multa de 500 mil, caso o partido insista nessa ação.

ONU

Mesmo sem esperar efeitos práticos imediatos, com resultados ainda para as eleições de 2018, o PT anunciou que recorrerá novamente ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para que Lula consiga ser registrado como candidato à Presidência da República nas eleições de outubro.

RETIRADA

O ex-presidente Lula autorizou o PT a retirar sua candidatura a presidente na terça-feira 11, prazo fixado pela justiça para que seja efetuada sua substituição. Para não perder o registro de candidatura a presidente, o PT oficializará o nome do ex-prefeito Fernando Haddad.

PENSÃO

Quando governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo extingui a pensão paga aos ex-governadores. Com a justificativa do direito adquirido, somente José Agripino e Lavoisier Maia continuam recebendo o benefício, que poderá findar por conta de Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do RN.

JÁCOME

O MP conseguiu, por decisão judicial, bloqueio e sequestro de bens e valores do deputado estadual Jacó Jácome, filho do candidato a senador Antônio Jácome por improbidade administrativa. Quando vereador Jacó nomeou Renata Miranda assessora em seu gabinete, mas a servidora morava em Campina Grande, onde cursava medicina.

MOSSORÓ

Por falar em Antônio Jácome, o candidato a senador que faz dobradinha com Garibaldi Filho esteve em Mossoró realizando mobilização política ao lado da prefeita Rosalba Ciarlini e do candidato a vice-governador Kadu Ciarlini, companheiro de Carlos Eduardo na chapa majoritária.

ABORTO

Na pesquisa Fiern, divulgada no último domingo, a população foi solicitada a opirnar sobre a descriminalização do aborto. No Rio Grande do Norte, 84,68% das mulheres estão contra essa liberação e apenas 6,54 defendem a descriminalização. É um resultado acachapante.

SARAMPO

A campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e Sarampo não atingiu os índices desejados pelo Ministério da Saúde que resolveu prorrogá-la até 14 de setembro. A preocupação é que, em todo país, a cobertura vacinal mínima de 95% nas crianças de 01 a 05 anos não foi atingida.

VIOLÊNCIA

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa a deputada Larissa Rosado alertou para o total de registros de feminicídios (crime de ódio pela condição de ser mulher) no Rio Grande do Norte aumentou 31,4% nos primeiros oito meses de 2018, em comparação ao mesmo período de 2015.