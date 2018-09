LULA

Domingo é dia de pesquisa. A FIERN/CERTUS divulgou mais uma, logo após a decisão do TSE em proibir a candidatura de Lula à presidência da República. No cenário espontâneo, Lula teve 30,64% e, no estimulado, 50,21%. Resta ao TSE proibir que se coloque Lula nas pesquisas.

BOLSONARO

O representante da Direita continua sendo o segundo colocado, distante de Lula. Na pesquisa espontânea recebeu 11,42% das intenções de votos e, na estimulada, apenas 13,62%, ou seja, apenas 27% das intenções de votos dados a Lula.

DIREITA

Quando o pesquisador retira o nome de Lula, o candidato da direita, Jair Bolsonaro, ocupa a primeira colocação, com 15,25% das intenções de voto. A novidade é que Haddad subiu para o segundo lugar, obtendo 11,49%. Ciro Gomes é o terceiro com 10,28%.

HADDAD

Depois da decisão do TSE, vetando a candidatura de Lula, Fernando Haddad, as principais lideranças do PT e os advogados da campanha terão um encontro, amanhã com o ex-presidente. No encontro será definido a posição do partido nas próximas eleições.

SENADO

Na pesquisa para o Senado, continua a surpresa da opinião dos eleitores sobre os candidatos. O Capitão Styvenson é o primeiro, na espontânea, com 7,87%, seguido por Zenaide Maia e Garibaldi Filho com 4,26¨e Geraldo Melo que obteve 2,13%. Isso para o primeiro voto.

ESTIMULADA

O Capitão Styvenson se mantém na liderança, com 17,09%, quando da pesquisa estimulada. Garibaldi passa para o segundo, isolado, com 14,33% e Zenaide Maia com 10,28%. Geraldo Melo mantém a quarta posição, com 7,59% e Jácome na 5ª com 4,11%.

PROPAGANDA

Na próxima pesquisa que a FIEREN realiza, o eleitor terá uma noção mais exata sobre esse quadro, pois a propaganda eleitoral gratuita poderá exercer alguma influência no voto do eleitor. As redes sociais também estarão mais ativas uma vez que os candidatos estão definidos.

GOVERNADOR

Fátima Bezerra mantém a liderança na disputa para governador, com 16,88% das intenções, quando a pesquisa é espontânea. Carlos Eduardo aparece em segundo com 7,16% e Robinson Faria em terceiro om 3,83%. 42,34% declararam não saber em quem irão votar.

MANUTENÇÃO

Quando a pesquisa para governador é estimulada, Fátima Bezerra mantém liderança tranquila sobre os concorrentes, com 32,84%. Carlos Eduardo desponta na segunda colocação, com 15,74% e Robinson Faria vem em terceiro com apenas 8,73%.

ARGUMENTO

O discurso do governador Robinson Faria de que, na campanha anterior as circunstâncias lhes eram desfavoráveis, mas ele venceu, não consegue convencer o eleitor que considera sua administração pouco convincente. Basta ver nas pesquisas a desaprovação do seu governo.

FÁTIMA

A FIERN pesquisou um cenário no segundo turno entre os três principais candidatos, Fatima Robinson e Carlos Eduardo. Na pesquisa, Fátima vence em todos os cenários e Robinson Faria é derrotado em todas as projeções. A pesquisa confirma o que é possível observar na prática política.