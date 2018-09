LULA

É visível a preocupação de setores da justiça em afastar Lula do pleito presidencial. Ontem, o TSE bateu o martelo e, por 5 a 1, em julgamento de mais de 7 horas de duração, entrando pela madrugada deste sábado, concedeu 10 dias para que o PT troque de candidato.

GOLPE

Se a decisão fosse do Congresso Nacional, as ruas estariam mobilizadas considerando a atitude um “golpe”, como aconteceu no caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Com a Justiça o caso é diferente, pois uma campanha dessa natureza poderia não ter o apoio das ruas.

PREJUÍZO

A decisão judicial determinando à prefeitura o afastando 119 agentes de endemias pode ser tecnicamente correta, mas trará prejuízos imediatos à saúde pública de Mossoró. Haverá desarticulação nos trabalhos de saúde preventiva, até que seja realizado concurso para susbstituição desses agentes.

EFICIÊNCIA

Nos primeiros programas do horário eleitoral gratuito observou-se que alguns partidos entregaram seu material dentro dos prazos da justiça e colocando os programas antecipadamente na internet. Outros falharam e ficaram de fora, perdendo esse importante espaço de propaganda eleitoral.

DEPUTADOS

No primeiro programa eleitoral no RN, os candidatos a cargos eletivos das coligações que apoiam Róbinson Faria e Carlos Eduardo, por exemplo, perderam o prazo do envio do material publicitário e ficaram de fora da programação. A maioria dos partidos com pouco tempo de TV também não enviou o material.

HORÁRIO

Com o início do horário eleitoral em rádio e televisão, alguns programas desses órgãos de imprensa foram modificados. O Observador Político, por exemplo, continua no horário de 12 às 13 na TV Mossoró, mas será retransmitido pela FM93 somente a partir das 12:25, após o programa eleitoral.

TEMPO

Ainda sobre horário eleitoral, há candidatos que acreditam que o tempo de cada um se constitui em poderoso instrumento no caminho da vitória. No RN o mais beneficiado é Robinson Faria, que terá 3,31 minutos, seguido por Carlos Eduardo, 2,35m e Fátima Bezerrs, 1,30m. Os demais candidatos ficaram com menos de 1 minuto.

COMÍCIOS

Os principais candidatos a cargos majoritários não realizarão comícios em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Faltando apenas trinta e sete dias para a eleição em primeiro turno, não haverá tempo suficiente para compromissos em cento e sessenta e sete cidades.

FAKE

Os dez partidos e coligações mais representativos assinaram pacto com o Ministério Público na luta contra as “fake news” nas eleições de 2018. O uso de notícias falsas constituem grande risco para a democracia, distorcendo a liberdade de voto e interferindo na legitimidade do processo eleitoral.

TRE

O desembargador Glauber Rego assumiu, ontem, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do RN, em substituição ao desembargador Dilermando Mota. Em seu discurso de posse, Glauber destacou a importância desempenhada pela Justiça Eleitoral na preservação do processo democrático.