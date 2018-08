LULA

A Justiça Eleitoral não parece preocupada com a performance que continua a apresentar o candidato a presidente Lula da República, Lula da Silva que, mesmo preso, continua liderando as pesquisas de intenção de votos, com percentuais que garantiriam vitória logo no 1º turno.

BOLSONARO

Com menos da metade das intenções dos votos de Lula, o deputado Jair Bolsonaro dispara no primeiro lugar, quando a disputa elimina o ex-presidente, enquanto dobram os votos brancos e nulos nessa mesma situação. Todos os demais candidatos não estão empolgando o eleitor.

MULHERES

Por dificuldades diversas, as mulheres representam apenas 35% do total de candidatos a cargos eletivos no Rio Grande do Norte. Nas eleições deste ano, 149 mulheres concorrem contra 340 candidatos do sexo masculino. Entretanto, elas representam 51% da população.

TELEVISÃO

A TV será um veículo de grande importância nas eleições deste ano. O TRE definiu o tempo de TV dos candidatos ao Governo do Estado e Senado. Robinson Faria terá 3,31m, Carlos Eduardo 2,35, Fátima Bezerra 1,30 e todos os demais terão direito a menos de 1 minuto. Dário Barbosa, por exemplo, ficou com 6 segundos.

SENADO

Geraldo Melo será o candidato com maior tempo de propaganda na TV, com 2,44m. Garibaldi Filho e Antônio Jácome dividirão 2 minutos, Zenaide Maia e Alexandre Mota dividem 1,10m e os demais candidatos ficarão com 63 segundos cada um.

DERROTA

Outra revelação das pesquisas é que Bolsonaro, em segundo lugar quando disputa com Lula, e em primeiro com outros candidatos, termina por ser derrotado no segundo turno. Pelo menos nas pesquisas, embora essa realidade possa ser modificada no decorrer da campanha.

MUDANÇA

O vereador Rondinelli Carlos (Progressistas) deixa o bloco oposicionista e passa a apoiar a prefeita Rosalba Ciarlini. Justificou que, na oposição, não estava tendo condições de solucionar as reivindicações encaminhadas pelos seus eleitores. A oposição diminui para sete vereadores.

DESCONFORTO

A vereadora Izabel Montenegro não consegue o desconforto de participar de uma campanha política discordando do seu líder maior que é o senador Garibaldi Filho. Com a escolha do médico Bernardo Rosado para suplente de Gari, votando com o senador, estará elegendo um desafeto para o Senado.

POETA Vereadora Maria das Malhas apresenta projeto para criar o Dia do Poeta em Mossoró

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou, ontem (22), a inclusão do Dia do Poeta Antônio Francisco no calendário oficial de eventos de Mossoró. A proposta, de autoria da vereadora Maria das Malhas (PSD), seguirá para sanção ou veto da prefeita Rosalba Ciarlini.

AFEGANISTÃO

Em artigo publicado na regista Foreign Policy, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Celso Amorim, considera que o descumprimento do governo brasileiro da Decisão de Direitos Humanos da ONU, pedindo liberdade para Lula participar das eleições, lembra o Afeganistão, na época do Talibã, que não cumpria as decisões dessa Organização.