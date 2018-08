SECRETÁRIO

O professor Pedro Almeida Duarte foi nomeado pela prefeita Rosalba Ciarlini para o cargo de Secretário Municipal da Administração. Pedro que já foi diretor da Esam (atual Ufersa), Secretário da Educação e Secretário da Agricultura do RN constitui-se em importante conquista para a administração municipal.

CARIOCA

O suplente de senador de Fátima Bezerra, Jean Paul Prates, que poderá ser o representante do Rio Grande do Norte, é carioca da gema. Nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1968 e já tem página no portal do Senado, citado como “senador fora do exercício”.

TELEVISÃO

Os candidatos ao Senado acreditam que o Capitão Styvenson perderá pontos junto ao eleitorado no momento em que for iniciado o horário eleitoral gratuito. O candidato terá menos de um minuto para expor sua plataforma de candidato, o que se constitui em grande vantagem para os concorrentes.

INVESTIMENTO

O partido dos trabalhadores decidiu investir pesado em dois estados da federação, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, onde acredita ter condições de eleger seus governadores. A decisão ajudará na eleição de um deputado federal, no caso, o deputado estadual Fernando Mineiro que concorre ao cargo.

FURADA

Amigos do empresário Tião Couto admitem que aceitar a candidatura a vice-governador de Robinson Faria foi uma verdadeira furada. Até mesmo em Mossoró, onde é mais conhecido, Tião não conseguirá agregar votos ao seu novo amigo, mas adversário radical até poucos dias.

TEMPO

Garibaldi deve conseguir tranquilamente sua reeleição, em primeiro ou segundo lugar de votos. Os demais candidatos apostam no exíguo tempo de propaganda eleitoral do Capitão Styvenson para que sua candidatura seja desidratada. Pode ser, mas pode também não ser.

PORCELANATTI

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto, anunciou que as senhas para seleção da Porcellanati serão ampliadas para 500 a partir de segunda-feira. O cadastro de currículo9s para seleção de empregos nessa empresa continuará até o dia 24 de agosto.

HENRIQUE

O ex-ministro Henrique Alves não conseguiu conter sua emoção durante a cerimônia de sepultamento do jovem Benes Leocádio Júnior, em Lajes. Por outro lado, foi a ocasião para amigos apertarem a mão de Henrique, demonstrando solidariedade ao ex-deputado.

TSE

O ministro Edson Fachin tomou posse, em sessão plenária solene na quinta-feira (16), como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para um período de dois anos, em substituição ao ministro luiz Fux. A cerimônia foi conduzida pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber.

REVERSÃO

Por haver descumprido todos os prazos exigidos pelo município, a empresa cerâmica Santa Aliança perdeu o terreno que havia sido doado em 2006. Em decreto assinado pela prefeita Rosalba Ciarlini (PP) foi revertido em favor do município um terreno de 27 mil metros quadrados, localizado no Distrito Industrial.