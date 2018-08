CANDIDATOS

Não há razão técnica para a existência de tantas legendas políticas se, na disputa eleitoral, são formadas coligações gigantescas. No RN, uma aliança reúne PSD/PSDB/PRÓS/AVANTE,PRB/PTC E PMD. Em outra, PDT/DEM/MDB/PP/PODEMOS. I motivo é facilitar a eleição de deputados.

BANCADAS

Nas eleições proporcionais as coligações são diferentes. A previsão é de que a formada pelo PSD, PSDB, PRÓS, PSB e PR eleja onze deputados estaduais, renovando toda sua atual bancada estadual. As demais coligações elegerão de dois a três deputadas cada uma.

RADICALISMO

Candidatos que se lançaram utilizando discurso do “novo” político desistem da mensagem inicial, adotando a tática da radicalização. É a tentativa de ressuscitar em Mossoró os tempos das lutas fratricidas. Optaram pelo discurso antigo da agressão pessoal. Uma pena.

DOBRADINHA

No Sítio Cantópolis, ontem à noite, a oficialização da dobradinha Beto X Larissa, para a disputa de deputado federal e deputado estadual. A decisão recebeu o apoio da prefeita Rosalba Ciarlini e da vereadora Sandra Rosado, com a concordância geral dos correligionários.

MAJORITÁRIA

Os candidatos Carlos Eduardo, ao governo, Kadu Ciarlini, vice-governador, Garibaldi Filho e Antônio Jácome, ao Senado participaram da reunião no Sítio Cantópolis. Hoje, terão contatos com lideranças e representantes de classes de Mossoró, além de caminhada pelas ruas da cidade.

IZABEL

A ausência da vereadora Izabel Montenegro foi notada na reunião política que contou com a presença do senador Garibaldi Filho. A presidente da Câmara Municipal reagiu à escolha feita por Garibaldi, indicando Dr. Bernardo Rosado candidato a segundo suplente em sua chapa.

PRESENÇA

Surpreendeu o número de pessoas no encontro político do Sítio Cantópolis. Entretanto, as redes sociais mostraram um número ainda maior de eleitores que, permanecendo em suas residências, acompanharam toda movimentação pelas redes sociais.

PESQUISA

Sendo confirmado o resultado da pesquisa Ibope divulgada ontem, com Fátima Bezerra vencendo o pleito no primeiro turno e o Capitão Stevenson segundo colocado para o senado, o RN terá duas novidades na Alta Câmara: o próprio Capitão e Jean Prattes, suplente de Fátima.

BRANCOS

Nessa pesquisa do Ibope, Fátima Bezerra teve 34% das intenções de votos, Carlos Eduardo 15%, Robinson Faria 8%, Carlos Alberto 2% e Breno Queiroga 1%. Votos brancos e nulos chegam a 31%, índice bem maior do que o recebido pelo segundo colocado na pesquisa.

ALTERAÇÕES

Em relação à pesquisa Ibope divulgada em 22 de julho, Fátima Bezerra obteve 31%, crescendo 3 pontos na atual. Carlos Eduardo manteve-se no patamar de 15% enquanto Robinson Faria caiu um ponto, de 9% para 8%. Fátima faz sua campanha com a bandeira de “Lula Livre”.

CONFRONTO

Havendo participado juntos nas últimas campanhas travadas no Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo não tem conseguido dissociar sua imagem da do governador Robinson Faria. Fátima também apoiou Carlos Eduardo, mas fez questão de assumir o rompimento logo após o pleito.

MINEIRO

O deputado estadual Fernando Mineiro está confiante em sua eleição para a Câmara dos Deputados. Em suas contas, espera receber mais de cem mil votos, ficando o restante necessário para atingir o coeficiente eleitoral, cerca de 180 mil votos, em votos na legenda e em outros companheiros da coligação que disputam o mesmo cargo.